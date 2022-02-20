奧運金牌與韓團「組羽球隊」！對戰SEVENTEEN球拍打到斷

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雖然是綜藝節目，但訓練都是玩真的，隨即隊員要接受分級測試，不被看好的梁世燦憑藉著敏銳的洞察力，搭配靈活敏捷的移動步伐，讓他每回都能成功回擊對手的發球，這表現讓梁世燦成功扳回顏面拿到上等，更被李龍大封為羽球界的「諸葛孔明」。
另一位有著驚人反差表現的隊員非吳尚旭莫屬！在東京奧運擊劍項目摘金的他發下豪語：「我是帶著擊劍形象（世界排名第一）來到這裡的，怎麼也要當上這裡的王牌選手！」這讓張成圭逮到機會向李龍大打小報告：「尚旭在休息室跟我說，我如果好好打，好像能打贏李龍大。」一旁梁世燦也不忘補刀：「他說要用羽毛球代替劍，插到李龍大腦門上！」
最讓粉絲期待的還有當紅偶像團體SEVENTEEN夫勝寛與Highlight尹斗俊，尹斗俊很擅長透過觀察旁人，再融會貫通到自己的球技上，這點讓李龍大大讚：「沒學過羽毛球的人，竟然很會殺球！」夫勝寛則是打了4次完美殺球就結束分級測試，因此被隊友封為王牌，李龍大親自下場與他對戰，夫勝寛雖備感壓力但卯起拚勁，讓原本掉以輕心的李龍大一度難以防備，最後使出強力殺球才贏得勝利，只是殺球的力道大到連球拍都招架不住，讓一旁觀戰的梁世燦都看傻：「你跟孩子打球有必要打到斷掉嗎？」《羽球少年團》2月20日起每週日晚間8點在中天綜合台播出。