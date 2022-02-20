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奧運金牌與韓團「組羽球隊」！對戰SEVENTEEN球拍打到斷

▲夫勝寛（左）與奧運金牌選手李龍大對打。（圖／中天）
▲夫勝寛（左）與奧運金牌選手李龍大對打。（圖／中天）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-02-20 07:30:00

南韓節目《羽球少年團》由韓國奧運金牌選手李龍大擔任總教練，攜手羽球美少女張水榮一同打造藝人羽球隊，隊員包括尹斗俊、夫勝寛、梁世燦、吳尚旭、尹賢旻、張成圭、金珉基、鄭東元等，在李龍大的斯巴達訓練下，隊員的球技從生疏到專業，更一路挺進全國大賽，李龍大為了增加隊員的實戰經驗，找來各路好手相挺，連兩屆奧運金牌單打選手及世界排名第一的雙打選手都來幫忙集訓，李龍大希望透過節目讓大眾對羽毛球更了解：「我的人生因為它前後截然不同，我想再一次引發羽毛球的熱潮。」

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▲梁世燦被虧是去主持比賽。（圖／中天）
▲梁世燦被虧是去主持比賽。（圖／中天）
首度齊聚在一起的隊員雖然都是羽毛球初學者，但對羽毛球都充滿熱情，只是實力如何讓梁世燦相當好奇：「大家覺得我們隊裡誰打的最差？」沒想到眾人竟都指向梁，就連鄭東元也呆萌發話：「我以為你只是來當主持人。」此話一出讓梁世燦瞬間癱軟在休息室。

雖然是綜藝節目，但訓練都是玩真的，隨即隊員要接受分級測試，不被看好的梁世燦憑藉著敏銳的洞察力，搭配靈活敏捷的移動步伐，讓他每回都能成功回擊對手的發球，這表現讓梁世燦成功扳回顏面拿到上等，更被李龍大封為羽球界的「諸葛孔明」。

另一位有著驚人反差表現的隊員非吳尚旭莫屬！在東京奧運擊劍項目摘金的他發下豪語：「我是帶著擊劍形象（世界排名第一）來到這裡的，怎麼也要當上這裡的王牌選手！」這讓張成圭逮到機會向李龍大打小報告：「尚旭在休息室跟我說，我如果好好打，好像能打贏李龍大。」一旁梁世燦也不忘補刀：「他說要用羽毛球代替劍，插到李龍大腦門上！」

最讓粉絲期待的還有當紅偶像團體SEVENTEEN夫勝寛與Highlight尹斗俊，尹斗俊很擅長透過觀察旁人，再融會貫通到自己的球技上，這點讓李龍大大讚：「沒學過羽毛球的人，竟然很會殺球！」夫勝寛則是打了4次完美殺球就結束分級測試，因此被隊友封為王牌，李龍大親自下場與他對戰，夫勝寛雖備感壓力但卯起拚勁，讓原本掉以輕心的李龍大一度難以防備，最後使出強力殺球才贏得勝利，只是殺球的力道大到連球拍都招架不住，讓一旁觀戰的梁世燦都看傻：「你跟孩子打球有必要打到斷掉嗎？」《羽球少年團》2月20日起每週日晚間8點在中天綜合台播出。

▲尹斗俊球技讓教練驚豔。（圖／中天）
▲尹斗俊球技讓教練驚豔。（圖／中天）
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