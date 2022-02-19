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NBA／Barry隊獲得新秀挑戰賽冠軍　狀元Cunningham摘MVP

▲Cade Cunningham獲得新秀挑戰賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲Cade Cunningham獲得新秀挑戰賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-19 13:42:20

2022年NBA全明星新秀挑戰賽，由勇士傳奇球星Rick Barry執教的球隊，在狀元Cade Cunningham兩輪砍下18分的帶領下，最終拿下冠軍，後者也獲選為MVP。

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今年的新秀挑戰賽十分有意思，總共分4支隊伍，分別由James Worthy、Isiah Thomas、Rick Barry、Gary Payton這4位名人堂球星擔任教練，兩兩交鋒後的勝者，再來進行最終的決賽。

稍早Isiah隊靠著Desmond Bane的罰球順利以50:49驚險勝出，而Barry隊則是在火箭新星J.Tate高難度上籃打進後，以50:48取得晉級，兩隊進行最後的交手來決定冠軍。

決賽只打25分，先達標的球隊獲勝，前一輪立功的Tate在這這一場也有精彩表現，連頭帶罰拿下3分，幫助球隊反超比數，之後Cunningham投進三分球取得賽點，Franz Wagner靠罰球替球隊拿下勝利。

這一場Rick Barry隊打得相當團隊，Tate、E.Mobley和Cunningham各有5分進帳，Cunningham兩輪比賽共拿下18分，最終也當選了新秀挑戰賽MVP。

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