NBA／Barry隊獲得新秀挑戰賽冠軍 狀元Cunningham摘MVP
2022年NBA全明星新秀挑戰賽，由勇士傳奇球星Rick Barry執教的球隊，在狀元Cade Cunningham兩輪砍下18分的帶領下，最終拿下冠軍，後者也獲選為MVP。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-19 13:42:20
今年的新秀挑戰賽十分有意思，總共分4支隊伍，分別由James Worthy、Isiah Thomas、Rick Barry、Gary Payton這4位名人堂球星擔任教練，兩兩交鋒後的勝者，再來進行最終的決賽。
稍早Isiah隊靠著Desmond Bane的罰球順利以50:49驚險勝出，而Barry隊則是在火箭新星J.Tate高難度上籃打進後，以50:48取得晉級，兩隊進行最後的交手來決定冠軍。
決賽只打25分，先達標的球隊獲勝，前一輪立功的Tate在這這一場也有精彩表現，連頭帶罰拿下3分，幫助球隊反超比數，之後Cunningham投進三分球取得賽點，Franz Wagner靠罰球替球隊拿下勝利。
這一場Rick Barry隊打得相當團隊，Tate、E.Mobley和Cunningham各有5分進帳，Cunningham兩輪比賽共拿下18分，最終也當選了新秀挑戰賽MVP。