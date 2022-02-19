羅志祥遭嗆「劣跡藝人」抵制復出　親回13字槓酸民

藝人羅志祥過去被前女友周揚青「毀滅式分手」重創演藝事業，沉寂許久去年跨年正式復出，近日還推出新歌《修羅》，把這一年多來遭逢人生低谷種種自我省思，寫進歌詞，不過大陸網友仍不買單，留言砲轟他「禁止劣跡藝人，以任何形式復出」，羅志祥也正面回應了。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-19 15:33:09｜2022-02-19 15:49:09
羅志祥新歌《修羅》16日推出MV預告片，羅志祥坦言在創作這首歌的過程中心情煎熬，宛如置身地獄般難受，他決定以自省感觸做為創作的出發點，更連想到自己英文名字SHOW LO諧音正好與「修羅」相近，特別以此之名入歌，歌名也由此而來。不過有大陸網友在他的抖音帳號留言區頻繁出現「禁止劣跡藝人，以任何形式復出」，羅志祥也硬起來回覆，「禁止網路酸民，以任何形式留言。」
羅志祥在MV特別以「自我審判」、自作自受的因果報應做為拍攝概念去鋪陳當中故事，讓羅志祥「自判死刑」一口氣在MV中「死四次」，經歷上電椅、被砍頭、處吊刑、溺死四種極刑被「處死」的他猶如電影《絕命終結站》訴說身處地獄心境，更因為網路上很多酸民都恨不得他死，讓他拍完MV後記憶猶深地說「所以犯過錯的人，要死幾次才能贖罪呢？」（編輯：薛羽彤）