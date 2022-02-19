高市府勞檢　截肢女孩總公司願安排回任工作

苗栗一名女子日在操作機台包裝1100公斤塑膠粉時，腳卡進滾輪並遭貨物輾過因此截肢，更稱老闆娘告訴她「截肢而已，裝義肢就能走」，案件經由苗栗縣議員曾玟學披露後引發眾怒，高雄市勞工局勞檢處今（19）天到該公司進行檢查，卻發現現場只係登記的住宅，並非工作場所，業者表示將會保障醫療後回任之工作權益。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-19 14:26:26
高雄市議員黃捷了解後，發現資方總公司是在高雄核准成立，已經聯絡高雄市政府勞工局，要求儘速協助調查工傷認定、並進場勞動檢查，避免公司脫產逃避賠償責任，我也要求勞檢現場發現仍有安全設備不足，該停工就停工，該開罰就開罰。
勞工局主任秘書皮忠謀指出，勞檢處在今日至該通運公司登記在高雄的場域進行查訪，發現該公司係交通運輸業，在高雄只係登記的住宅，並未設廠及作業區域，該公司承攬苗栗一家製造廠的貨品裝卸作業過程中肇災，災害原因及責任已由勞動部職安署中區安全衞生中心進行職災事故檢查及裁罰。
勞工局會督促業者依勞基法第59條規定從優給付苗栗勞工職災補償並提供醫療協助，業者表示將會保障醫療後回任之工作權益，勞工局也會要求業者應完善各地廠區相關作業設備、流程及教育訓練等，避免再次發生災害，勞工局將依職安署及苗栗縣政府需求全力提供協助，以合力守護此案職災勞工權益。