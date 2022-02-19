佛道雙修團群聚+4！一家6口5人確診 新北國中生也中標
中央流行疫情指揮中心今（19）日公布，新增8名本土個案中，4名與日前「佛道雙修聚餐團」有關，其中曾參與聚餐的新北國中生，其同班同學也中鏢，對此指揮官陳時中表示，從Ct值來看，新確診的國中生染疫時間非常短，可解讀為「有限度的外擴」，指揮中心也將成立專案，方便地方政府進行匡列作業。
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 14:47:45
指揮中心表示，案18928、18929再增3家人確診，目前一家6口已有5人染疫；此外，曾參與聚餐的新北國中生（案19951），他的1名同班同學也中鏢，視為宗教團衍伸案，該校學校目前2770人預防性停課3天，29名同班同學與14名老師採檢陰性，居家隔離14天，陳時中也強調，從Ct值來看，新的國中生案例，染疫時間非常短，可解讀為「有限度的外擴」，需要持續觀察2天才知道疫情是否繼續擴散。
中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬則直言，該群聚案可能還會擴大，建議民眾聚餐、唱歌要做好自保，「吃東西不要講話、吃完就把口罩戴起來」，再來就是「隨時隨地口罩戴好」，「不必要聚會，能不去最好不要參加」。
指揮中心指出，宗教聚餐團為新北設計師（案19665）不明傳播鏈的延伸，某房屋代銷公司員工曾與設計師同餐廳用餐，隨後造成職場與家人群聚；其同事（案19816）再參加佛道雙修團體聚餐，導致群聚鏈又擴大，目前已有27人染疫，另有一名衍伸個案，足跡橫跨雙北、台南、高雄、台東5縣市。加上原本的設計師群聚，全案累計34人確診。（編輯：張志浩）
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