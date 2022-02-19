桃機航警感染源揪出！曾接觸印尼入境確診者 非不明感染
中央流行疫情指揮中心今（19）日表示，原本被列為感染源不明的桃機航警案19763，昨日公布其病毒基因序列為Omicron子型BA.2，而今日找出感染源頭，航警的病毒基因序列與一位境外移入確診者案19571相同，該確診者是一位從印尼入境的學生，不過病毒的感染途徑為何，仍要再調查。
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 14:41:59
陳時中表示，Omicron子型BA.2在國內是一個新的序列，與之前的本土傳播鏈都不一樣，而後來發現這個基因定序序列與境外移入個案19571相同，因此很確定桃機航警的感染源就是來自於此，不算是不明感染源。
不過陳時中指出，航警與案19571雖然有接觸到，但並不算是很密切的接觸，因此具體是如何染疫、感染途徑為何，還要進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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