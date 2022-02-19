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桃機航警感染源揪出！曾接觸印尼入境確診者　非不明感染

▲指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-02-19 14:41:59

中央流行疫情指揮中心今（19）日表示，原本被列為感染源不明的桃機航警案19763，昨日公布其病毒基因序列為Omicron子型BA.2，而今日找出感染源頭，航警的病毒基因序列與一位境外移入確診者案19571相同，該確診者是一位從印尼入境的學生，不過病毒的感染途徑為何，仍要再調查。

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陳時中表示，Omicron子型BA.2在國內是一個新的序列，與之前的本土傳播鏈都不一樣，而後來發現這個基因定序序列與境外移入個案19571相同，因此很確定桃機航警的感染源就是來自於此，不算是不明感染源。

不過陳時中指出，航警與案19571雖然有接觸到，但並不算是很密切的接觸，因此具體是如何染疫、感染途徑為何，還要進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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