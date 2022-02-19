COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

高雄+0　陳其邁：違反自主健康管理注意事項最高罰30萬元

▲高雄市今(19)日無新增確診個案，市長陳其邁公布4點注意事項，如違反規定，將處最高新台幣30萬元罰緩。(圖／高市府提供)
▲高雄市今(19)日無新增確診個案，市長陳其邁公布4點注意事項，如違反規定，將處最高新台幣30萬元罰緩。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-02-19 15:45:20

高雄市今(19)日無新增確診個案，市長陳其邁表示，高市府持續針對科技公司、中油及社區進行採檢，都沒有新增個案，科技公司疫情沒有外擴，不過，陳其邁也公布4點注意事項，包括在自主健康管理期間，應盡量避免出入公共場所；若身體不適，須依指示至指定醫院就醫，禁止搭乘大眾運輸工具前往等。如違反規定，將處最高新台幣30萬元緩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市長陳其邁今天公布4點自主健康管理注意事項。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁今天公布4點自主健康管理注意事項。(圖／高市府提供)
陳其邁同時也高雄相關社區採檢結果，2月18日某科技公司1338位、2月15日至19日中油3552位、2月14日至19日鳳山社區篩檢站9414位，採檢結果均無新增個案。另外，診所部分從1月24日至今，社區呼吸道監測也都沒有確診個案。

▲高雄市公布65歲長20日疫苗接踵時間地點。(圖／高市府提供)
▲高雄市公布65歲長20日疫苗接踵時間地點。(圖／高市府提供)
至於在，接種部分，陳其邁說，高雄市的第三劑疫苗施打率34.14％，一定要打到第三劑較具保護力，65歲以上長輩，明天有數個大型施打站，另針對小港區大林蒲地區（共六里）75歲以上長輩加贈500元禮券，六里分別為龍鳳、鳳鳴、鳳森、鳳林、鳳興、鳳源。

針對自主健康管理民眾，陳其邁今公布4點注意事項：每日量體溫，並詳實記錄健康狀況；「自主健康管理期間仍有感染風險，不得返校」；「於自主健康管理期間民眾，應盡量避免出入公共場所」，延後非急迫之醫療或檢查，禁止陪探病，外出時務必全程佩戴醫用口罩。

陳其邁也指出，如出現發燒、喉嚨痛、流鼻水、咳嗽、嗅味覺異常、腹瀉、呼吸困難等症狀或其他任何身體不適，請撥打衛生局防疫專線723-0250，依指示至指定醫院就醫，且「禁止搭乘大眾運輸工具前往」。如違反上述規定者，最高處新台幣30萬元罰緩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀