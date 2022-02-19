高雄+0　陳其邁：違反自主健康管理注意事項最高罰30萬元

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至於在，接種部分，陳其邁說，高雄市的第三劑疫苗施打率34.14％，一定要打到第三劑較具保護力，65歲以上長輩，明天有數個大型施打站，另針對小港區大林蒲地區（共六里）75歲以上長輩加贈500元禮券，六里分別為龍鳳、鳳鳴、鳳森、鳳林、鳳興、鳳源。
針對自主健康管理民眾，陳其邁今公布4點注意事項：每日量體溫，並詳實記錄健康狀況；「自主健康管理期間仍有感染風險，不得返校」；「於自主健康管理期間民眾，應盡量避免出入公共場所」，延後非急迫之醫療或檢查，禁止陪探病，外出時務必全程佩戴醫用口罩。
陳其邁也指出，如出現發燒、喉嚨痛、流鼻水、咳嗽、嗅味覺異常、腹瀉、呼吸困難等症狀或其他任何身體不適，請撥打衛生局防疫專線723-0250，依指示至指定醫院就醫，且「禁止搭乘大眾運輸工具前往」。如違反上述規定者，最高處新台幣30萬元罰緩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。