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張忠謀曾為匯率槓央行！謝金河反曝「現況」：革命完成了

▲淡馬錫控在過去25年都投資中國，毫無退讓和妥協，因此這次出清科技股引起外界格外關注，台灣財信傳媒董事長謝金河日前便在臉書提出自身看法。 （圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）
▲淡馬錫控在過去25年都投資中國，毫無退讓和妥協，因此這次出清科技股引起外界格外關注，台灣財信傳媒董事長謝金河日前便在臉書提出自身看法。 （圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）

編輯中心/綜合報導

2022-02-19 15:57:17

幣值匯率問題影響著國際貿易，而台積電創辦人張忠謀過去有段時間，曾與前央行總裁彭淮南針對台幣匯率議題互槓。然而近三年的變化，也讓財信傳媒董事長謝金河不禁讚嘆「台灣在新台幣升值中，默默完成一場產業的寧靜革命！

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謝金河昨（18）日在臉書上提到，自己近期剛做完台積電創辦人張忠謀的專訪，隨即回想起2008到2012年期間，張忠謀非常重視新台幣匯率走向，他也常常與當時的央行總裁彭淮南互槓，認為台幣升太多，將使台灣失去競爭力，更讚揚南韓匯率控管比台灣好，「2009年張忠謀出任台積電執行長，上任的記者會，他提到台幣升值，侵蝕台積電淨利7.7%」。

謝金河指出，在那個時代，產業界對匯率非常敏感，像工具機業者就常出來喊救命，認為台幣升值會活不下去。去年逝世的黃天麟先生也主張新台幣要貶到40元以上才合理。偉詮電子林錫敏先生對匯率也很敏感，他也是台幣貶值派。大家最在意的是，台幣不能比韓元強，否則台灣產業會失去競爭力。

但從2016年後，台幣和韓元的走向，已讓台灣與南韓走出完全不一樣的格局。謝金河觀察出台幣升值力道很猛，還呈現一條陡峭的升值曲線，相對韓元是區間震盪，韓元幾乎原地踏步。台灣因台幣強力升值，讓人均所得從落後南韓6,000美元到追上韓國，「這是貨幣效應呈現的新變化」。

▲台積電創辦人張忠謀。(圖／記者呂炯昌設)
▲台積電創辦人張忠謀。(示意圖／記者呂炯昌攝)
到了去年底，新台幣收盤27.67兌1美元，創下25年新高，也讓謝金河不禁訝異「過去反對台幣升值的人都噤聲，包括工具機產業及張董事長，這當中最大的變化是台商回流及產業升級。台灣過去很多產業在弱勢台幣保護傘下，可以穩穩賺台幣貶值的匯差，因此台灣有很多毛利率3到4%的產業，反觀過去這5年，台幣大行20%，毛利率如果沒有提升，根本不可能生存」。

謝金河也從台積電的角度分析，指台積電這3年的毛利率從19年首季的41%，去年第4季已拉升到52.7%，「台幣愈升，台積電獲利愈強」，最可怕的是台灣的IC設計公司毛利率都從50%起跳，很多工具機產業毛利率超過30%，「台灣產業在台幣升值下加速轉型，而且獲利不斷上升，去年全年稅後純益，我估計在4.3兆上下，這是史上最好的獲利成績」。

他最後也觀察目前南韓的新經濟狀況，「雖然在生技產業有突出表現，但面板、汽車、手機、石化及鋼鐵產業都遇到中國的追兵，面板業幾乎退出，只留下小尺寸的OLED」，而台灣則在「新台幣升值中，默默完成一場產業的寧靜革命！」（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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