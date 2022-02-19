張忠謀曾為匯率槓央行！謝金河反曝「現況」：革命完成了

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謝金河指出，在那個時代，產業界對匯率非常敏感，像工具機業者就常出來喊救命，認為台幣升值會活不下去。去年逝世的黃天麟先生也主張新台幣要貶到40元以上才合理。偉詮電子林錫敏先生對匯率也很敏感，他也是台幣貶值派。大家最在意的是，台幣不能比韓元強，否則台灣產業會失去競爭力。
但從2016年後，台幣和韓元的走向，已讓台灣與南韓走出完全不一樣的格局。謝金河觀察出台幣升值力道很猛，還呈現一條陡峭的升值曲線，相對韓元是區間震盪，韓元幾乎原地踏步。台灣因台幣強力升值，讓人均所得從落後南韓6,000美元到追上韓國，「這是貨幣效應呈現的新變化」。
到了去年底，新台幣收盤27.67兌1美元，創下25年新高，也讓謝金河不禁訝異「過去反對台幣升值的人都噤聲，包括工具機產業及張董事長，這當中最大的變化是台商回流及產業升級。台灣過去很多產業在弱勢台幣保護傘下，可以穩穩賺台幣貶值的匯差，因此台灣有很多毛利率3到4%的產業，反觀過去這5年，台幣大行20%，毛利率如果沒有提升，根本不可能生存」。
謝金河也從台積電的角度分析，指台積電這3年的毛利率從19年首季的41%，去年第4季已拉升到52.7%，「台幣愈升，台積電獲利愈強」，最可怕的是台灣的IC設計公司毛利率都從50%起跳，很多工具機產業毛利率超過30%，「台灣產業在台幣升值下加速轉型，而且獲利不斷上升，去年全年稅後純益，我估計在4.3兆上下，這是史上最好的獲利成績」。
他最後也觀察目前南韓的新經濟狀況，「雖然在生技產業有突出表現，但面板、汽車、手機、石化及鋼鐵產業都遇到中國的追兵，面板業幾乎退出，只留下小尺寸的OLED」，而台灣則在「新台幣升值中，默默完成一場產業的寧靜革命！」（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。