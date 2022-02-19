台灣燈會「船愛」首演萬人喝采 20、21再邀民眾一起登船
台灣燈會主燈大戲「船愛」昨(18)日晚首演，吸引近萬人湧進衛武營，這次演出陣容創下台灣紀錄，也開創線上、線下同步演出新局。高雄市府市長史哲表示，「船愛」演出史無前例超過600人的編制，場面調度打破邊際限制、以天地為幕，呈現臺灣最大的表演藝術量體。讓燈會不只是燈光效果，也跨域到表演藝術領域，也為台灣燈會開創新的局面。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-19 17:12:54
一波波的海浪聲，台灣燈會主燈大戲《船愛》全球首演破紀錄的序場，吸引近萬人湧進衛武營，不僅在演出陣容上突破了臺灣有史以來的紀錄，在表演藝術界也是再創線上、線下新局面！首演在衛武營國家藝術中心前登場，格外引起戲迷觀眾共襄盛舉，共同獻上熱烈喝采。演出即將在今、明兩日續航，邀請觀眾朋友一起登船。
「船愛」開演前，白天早有大批民眾湧入衛武營占位，搶最棒的視角，當天空泛黑，一聲船鳴拉開序幕，蓬勃大器的場面，演繹著台灣島嶼的歷史、傳說，大船出港龐大的編制與場面、搏得觀眾連聲喝采。
「船愛」以1960年代的高雄為背景，看鹽埕、大溝頂、酒吧街的歷史風華，從大航海時代到二戰後，用歌仔戲、豫劇、流行音樂等元素，結合台灣最大影像視覺舞台，用胡撇仔戲、台客搖滾及古調吟唱的音樂展演。
代表市長陳其邁以及市府團隊獻花給全體演員以及製作演出團隊的副市長史哲表示，「船愛」一戲描繪大航海時代海賊開台四百年來的傳奇，喚起大家來自於海洋的記憶。超過600人的演出編制，場面調度也打破邊際限制、以天地為幕，呈現台灣最大的表演藝術量體，史無前例。讓燈會不只是燈光效果，也跨域到表演藝術領域，為台灣燈會開創新的局面。
首演完成後，史哲也邀請主創導演群總導演李小平、副導演殷青群、劉建華跟編劇劉建幗和各團天王天后和表演藝術名家一起到愛河灣燈區欣賞「聚光臺灣 虎星高照」無人機展演，形成歷史性畫面。