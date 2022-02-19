水果爛的切掉就好？吃下肚恐出事　網哭「我阿嬤都這樣」

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食物熱熱吃才美味，網路卻盛傳趁熱吃容易生病，因為人的食道能承受最高溫是50度至60度，如果經常「趁熱吃」，會損傷食道黏膜，導致不正常細胞增生，造成吞嚥困難、疼痛，誘發食道癌。
★營養師劉怡里：國際癌症研究機構(IARC)確實將超過65°C的熱飲列為「2A致癌物」，代表對人體致癌的可能性較高。但是很燙的東西不可能一口氣喝下去，只要不燙口、不燙舌，入口前吹一下，小口小口吃就好。食道癌的危險因子反而是菸跟酒，更易造成黏膜刺激，若是又習慣喝很燙才會加乘風險。
2、餐餐吃醃漬食品
醃漬食品最大問題就是鹽多，衛生福利部建議，成人每日鈉總攝取量不超過2400毫克（食鹽6公克），別再讓長輩餐餐配醬菜。
★營養師劉怡里：吃醃漬品的鈉攝取量容易超標，吃入過量的鹽會造成浮腫、水腫、血壓升高、心臟負荷加重等問題。
3、剩菜剩飯天天吃
網瘋傳不可吃剩飯剩菜，最大危害是食物中毒。空氣、口水、髒冰箱都會滋生細菌，一旦食物中毒，輕則嘔吐腹瀉，重則吃到住院。
★營養師劉怡里：剩菜剩飯可以吃，但必須建立在以下前提。口水確實有微生物，如果想煮晚餐順便帶隔天便當，建議還沒開動前，用乾淨筷子先把便當菜夾起來。其次是隔餐吃的「剩菜剩飯」，務必要充分加熱、湯要再滾過才能高溫殺菌。此外，如果是冰箱環境不乾淨，就算放入剛做好的新鮮飯菜，也可能會發生食物中毒。
4、水果爛掉切著吃
惜食的長輩總說，「沒事，爛的切掉就好」。以為切掉爛的就沒事嗎？網傳水果一旦發霉，黴菌和毒素會順著水果汁液到處擴散、污染，整個水果都可能不乾淨了，吃了小心腸胃炎。
★營養師劉怡里：水果最常見運送過程碰撞、被蟲咬，缺口容易產生微生物、細菌滋長，變成發霉，霉長多深看不出來，如果水果壞掉，建議直接丟掉。抵抗力好的人吃了沒事，但老人、小孩抵抗力差，可能造成肝臟、腎臟發炎。建議買水果不要一次買太多，挑選時也要避開有碰撞的水果。