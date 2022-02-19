HBL／學姊們要勇敢！陳佳妤半場19分　率陽明贏下關鍵戰

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上半場兩隊球員打得都有些緊繃，雙方各自的主攻點宋瑞蓁和張聿嵐合計只拿2分，反倒是蔡佑蓮和陳佳妤兩位球員發揮出色，前者攻下11分，後者更是怎麼投怎麼有，狂轟19分，帶領球隊取得33:20的領先。
易籃再戰後，陽明施佩儀爆發，靠著三分和快攻連拿9分，帶領球隊將領先擴大到21分，該節她一人就斬獲13分；除此之外，鄭莉萱、吳姿儀和游欣樺該節也都有亮眼發揮，陽明團隊狂轟28分，只讓北一女得到12分，將領先擴大到29分。
末節張聿嵐由於犯規麻煩坐在場下，江子柔節奏大亂也被教練換下，陽明出現一些波動，北一女把握機會，打出17:2的高潮，但無奈前面落後的分數太多，最終仍以13分之差取勝。
賽後贏球大功臣陳佳妤在受訪時直言「我們今天要更勇敢，畢竟昨天輸掉之後，今天再輸可能連進4強都沒辦法。」她強調前幾場關鍵球都是輸在下半場，今天也有告訴隊友要堅持下去，很幸運今天球運不錯，大家氣氛也很好，最終才能贏下來。
過去主要是以定點三分射手為主，今天反而是有很多強勢切入和中距離急停跳投，陳佳妤透露「這幾招其實過去就有再練，但一直不敢拿出來用。今天剛好前幾球都有順利打進，也給了我很大的信心，後面出手也更加果決。」
陽明教練李台英表示，過去幾場隊友看到張聿嵐就像看到「太陽」，過度的去依賴她，因此出現後者得很多分，但球隊依然輸球的情況。「我今天也特別告訴兩個高三的要跳出來，畢竟要是再輸，明天可能就是她們的最後一場。」
而施佩儀今天也有聽進教練的話，第三節挺身而出，「這一場我們就是得分點很多，先從防守和籃板做起，然後減少個人的單打。」另外她也笑說，「輸給金甌後壓力很大，一直很緊張，害怕會被淘汰。」今天贏球後，她也感覺壓力釋放了一些。