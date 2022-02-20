NBA明星賽21日開打　重返騎士主場

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NBA All-Star 2022全明星賽重回克里夫蘭 一同回味"Cleveland, this is for you!"的經典時刻。為慶祝NBA成立75週年，NBA All-Star Game 2022特別移師回50週年舉辦城市克里夫蘭，在這別具歷史里程碑的賽事舉辦地點，NBA Store Taiwan向球迷們推薦值得珍藏的克里夫蘭騎士隊單品，首推曾率領克里夫蘭騎士奪下隊史創立52年首座冠軍，俄亥俄州的克城之子Lebron James復古球衣，喚起粉絲們對那句"Cleveland, this is for you!"的經典時刻。New Era 2021 NBA Draft選秀帽款騎士隊系列，帽側繡上的聯盟新紀念標誌75週年，結合鑽石造型設計而成，同樣也是值得珍藏的潮流單品。
除了明星賽舉辦地克里夫蘭騎士隊推薦單品外，近期社群媒體上頗受矚目的ACE player盒抽公仔，同步於全明星賽期間新開賣三大經典系列，分別是黑曼巴KOBE、洛杉磯湖人隊及The MVP系列，獨特虛擬NBA球員球員風格，頭部及關節皆可動呈現細膩的工藝細節，搭配盒抽隨機性玩法來增加刺激感，在欣賞NBA全明星賽盛宴的同時，也能感受拆禮物的驚喜氣氛。
提到傳奇巨星在全明星賽的高光時刻，2001年全明星賽堪稱史上最精彩的一屆之一，「戰神」Allen Iverson在2001年全明星賽第四節最後9分鐘獨拿15分，帶領東區克服落後逆轉比賽，他也在華盛頓捧起個人第一座全明星賽MVP。另外，史上最年輕MVP得主飆風玫瑰Rose、參加過灌籃大賽的得分王T-Mac等球員在明星賽都曾有精湛表現，他們的經典復古球衣同樣在「NBA All-Star 2022 明星再起」活動可買到，想重溫傳奇巨星的粉絲必得珍藏。