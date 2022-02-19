《咒術迴戰0》進帳108億 主演心酸：我收到的錢沒比較多
人氣動漫《咒術迴戰》電影版《劇場版 咒術迴戰 0》日本票房已突破108.3億日幣（截至2月11日），為了慶祝票房告捷，官方12日於東京舉行舞台問候會，包括緒方惠美、花澤香菜、中村悠一和櫻井孝宏等聲優都親臨現場。過程除了揭曉《咒術迴戰》電視動畫將於2023年推出第二季的消息，飾演五條悟的中村悠一被問到是否能透露製作過程的祕辛，他想了想開玩笑表示，「電影雖然大賣座，但我們收到的錢沒有比較多啊。」花澤香菜聽了連忙笑著黜臭：「說這什麼話啦！」
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-19 17:30:00
在《劇場版 咒術迴戰 0》中，飾演主角乙骨憂太的緒方惠美提到，電影結尾部分五條悟和夏油傑的重要場面，「我認為即便是在採訪中，中村先生和櫻井先生也不能透露那個場景太多的細節。」飾演夏油傑的櫻井孝宏回憶道，「我覺得這是個不能說得太明白的場面，但在錄音過程中，不知不覺有股情緒會湧上心頭，我覺得我自己在那個場面裡表現得很好。」
櫻井孝宏另外提到：「我感受到了五條悟的厲害，從電視動畫版到電影版，他一直都是《咒術迴戰》的代表性人物，正因為有五條的存在，才能感受到作品的力量！」
《劇場版 咒術迴戰 0》故事敘述一對青梅竹馬的戀人：乙骨憂太與祈本里香，原本約定好長大要結婚，但里香卻在一場車禍中橫死，死後化為強大怨靈依附在乙骨身邊，為此所苦的乙骨，一度尋死。在五條悟的帶領下，乙骨憂太進入咒術高專學習咒術，讓他結識了新同學：禪院真希、狗卷棘與熊貓，他漸漸打開心房，決定要找到活下去的自信與解開里香詛咒的方法；另一方面，主張全面殲滅非術師的夏油傑宣布發動「百鬼夜行」，要在新宿與京都釋放出千隻詛咒。為此，咒術高專傾盡所有人力阻止夏油傑的野心。《劇場版 咒術迴戰 0》除了2D數位版本之外，IMAX、4DX、MX4D、Dolby Cinema等版本也確定2月24日在台上映。