許藍方「同車高富帥男」大方曝私交 一句話洩被告心情
「最美博士」許藍方去年8月遭傳與一名已婚的康姓醫師發生不倫戀，雖然她一再發出聲明否認，不過卻遭康姓醫師打臉，對方承認確實與她有婚外情。昨（18）日，康姓醫師與元配一同上法庭調解，許藍方本人則未現身，由委任律師出席，而她今一早也透過臉書曝光近日的行蹤，除了幫身旁的高富帥男子徵友之外，文末似乎還透露了被告心聲。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-19 16:57:51
只見許藍方身旁的司機戴著眼鏡僅以側臉亮相，另一張則是西裝筆挺登場，手拿工作包，面對鏡子捕捉自己端莊、紳士的一面，不過許藍方卻以「意者私」字樣賣關子。原來許藍方身旁的司機就是她的經紀人，還曾被記者抬愛成高富帥男，許藍方大方替他徵友：「幫我買衣服、陪通告、接送跑行程，在此幫高富帥男徵友，除了高富帥還很專情，今天也是行程滿滿，高富帥男一樣隨時在側。」
雖然昨日未現身法庭，許藍方仍感謝大家的關心，感性地說：「我相信社會上有更多值得我們關注的角落，下次會好好走路。」至於經紀人的徵友狀況，網友在留言區的反應也相當熱烈：「肯定有很多人想要，排隊的人跟喜歡博士的一樣的多」、「被許博士認證的好男人，有興趣的女生應該準備要領號碼牌隊」。