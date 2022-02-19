T1／厄力轟31分破紀錄卻2連戰被趕出場 特攻仍大勝英熊
T1 League台灣啤酒英熊本季首度移師和平館，迎戰作客來訪的新北中信特攻，少了主將蔣淯安的英熊欲振乏力，儘管轟下31分破紀錄的特攻洋將厄力連續吃「T」被提前趕出場，但特攻最終仍以115:94笑納本季第10勝，守住聯盟第2的位置。
記者鍾東穎/台北報導
2022-02-19 17:54:06｜2022-02-19 18:19:11
英熊本土一哥蔣淯安今因陪妻子待產臨時告假，少了主控在場，英熊開局進攻就啞火，加上特攻洋將厄力手感發燙，首節獨拿20分、上半場31分，皆創下聯盟球員單節與半場最高得分紀錄，也幫助特攻取得64:52領先。
不過第二節剩下1分多鐘時差點發生衝突，周伯勳防守厄力犯規，厄力怒將球砸到周伯勳臉上，收到第2個技術犯規，因此連2場被趕出場，也是聯盟首人，厄力第1個技術犯規同樣出現在第二節，因延誤比賽，用頭槌球。
儘管厄力被迫提前退場，但英熊始終找不到新主場的籃框，握有雙位數領先的特攻一路揚長而去，最終以21分之差獲勝，厄力離場前拿下31分為最高，阿巴西挹注次高29分，拿下本季第10勝，站穩聯盟第2，僅次高雄全家海神。