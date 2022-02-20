疫情爆發太突然！他住汗蒸幕10天　意外開星途

因參加選秀節目《中國好聲音》，被天后張惠妹（aMEI）封為「轉音小王子」的葉秉桓，之前總是一副黑框眼鏡，給人書生形象的他，在對岸工作打拚好幾年後，近日返台完成隔離，他不僅眼鏡摘掉了，也整牙成功，加上染髮和韓風造型，成功變身韓流小王子。他也分享當初疫情開始時，在北京的汗蒸幕住了整整10天的經驗。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-20 12:30:00
葉秉桓表示：「疫情嚴重加上那時候疫苗也還沒有普及，家人希望我不要飛行免得增加染疫風險。」他表示今年終於排除萬難回家過年，卻遇上回鄉潮導致防疫旅館一房難求，好不容易訂到房間，但也很慶幸就訂在家鄉桃園的防疫旅店，「但闊別兩年，終於可以回家見到家人，共享天倫，一切都值得啦！」有趣的是，粉絲們擔心秉桓除夕夜一個人在飯店獨自過年顯得太落寞，貼心送了烤鴨、水果、蛋糕、巧克力等美食，除夕那天房門口堆滿粉絲和家人的外賣，因為睡到下午，所以門口除了外賣還有旅館的早餐中餐...，被防疫旅館阿姨催促碎念，「要我快點把東西拿進去，因為門口塞車了...美食！」
葉秉桓也分享因為疫情關係，意外在大陸發展，「這兩年大多在上海和成都演出，舉辦音樂會，也受邀到北京央視上節目！」其中在北京錄製節目時因突發疫情，在北京汗蒸幕住了整整10天，讓他永生難忘。即便在台時間不長，葉秉桓希望把這幾年累積的音樂能量分享給粉絲，他將在3月5日在高雄舉辦個人音樂會，台北場則落在3月18日。