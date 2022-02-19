T1／厄力拿球砸人連2場被趕 特攻教頭坦言連隊友都不爽
T1新北中信特攻今(19)日作客踢館台灣啤酒英熊，特攻洋將「早哥」厄力(Cleanthony Early)拿球砸向英熊周伯勳的臉，吃「T」被迫退場，賽後總教練李逸驊坦言，厄力情緒控管不佳，練球時連隊友都怒了，特攻也不斷和他溝通，盼請完星巴克會改善。
記者鍾東穎/台北報導
2022-02-19 18:35:54
厄力今天手感發燙，首節20分、上半場31分，皆創下聯盟球員單節與半場最高得分紀錄，但第二節尾聲，被周伯勳犯規後忍不住動怒，拿球砸人，被判T及不合運動道德犯規出場，連續2場比賽被請出場，也是T1首人。
賽後，李逸驊直言，「在情緒掌控這一端是他做的最差的部分，不只是比賽，隊內練球，我們球員都快打他了，希望他在這一點再加強，這兩天也跟他說兩次技術犯規被請出場要請星巴克，看請完會不會好一點。」
「教球1、2年可以改變，但個性10、20年都改不過來，我們翻譯跟總經理張樹人每天，甚至凌晨都在跟他溝通這些事情，很多心理上的諮商，我也跟他說台灣打球很多小動作，裁判第一時間看不到，第二時間去反應，這對我們是比較不利的，我想他會慢慢適應的。」李逸驊說。