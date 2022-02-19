COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

T1／厄力拿球砸人連2場被趕　特攻教頭坦言連隊友都不爽

▲T1新北中信特攻洋將厄力拿球砸向英熊周伯勳，連2場被驅逐出場。（圖／新北中信特攻提供）
▲T1新北中信特攻洋將厄力拿球砸向英熊周伯勳，連2場被驅逐出場。（圖／新北中信特攻提供）

記者鍾東穎/台北報導

2022-02-19 18:35:54

T1新北中信特攻今(19)日作客踢館台灣啤酒英熊，特攻洋將「早哥」厄力(Cleanthony Early)拿球砸向英熊周伯勳的臉，吃「T」被迫退場，賽後總教練李逸驊坦言，厄力情緒控管不佳，練球時連隊友都怒了，特攻也不斷和他溝通，盼請完星巴克會改善。

我是廣告 請繼續往下閱讀
厄力今天手感發燙，首節20分、上半場31分，皆創下聯盟球員單節與半場最高得分紀錄，但第二節尾聲，被周伯勳犯規後忍不住動怒，拿球砸人，被判T及不合運動道德犯規出場，連續2場比賽被請出場，也是T1首人。

賽後，李逸驊直言，「在情緒掌控這一端是他做的最差的部分，不只是比賽，隊內練球，我們球員都快打他了，希望他在這一點再加強，這兩天也跟他說兩次技術犯規被請出場要請星巴克，看請完會不會好一點。」

「教球1、2年可以改變，但個性10、20年都改不過來，我們翻譯跟總經理張樹人每天，甚至凌晨都在跟他溝通這些事情，很多心理上的諮商，我也跟他說台灣打球很多小動作，裁判第一時間看不到，第二時間去反應，這對我們是比較不利的，我想他會慢慢適應的。」李逸驊說。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀