HBL／為大賽而生！陳將双對飆林現惟　狂砍27分帶隊晉級

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易籃再戰後，雙方依舊防得相當嚴密，將近3分半鐘的時間裡僅各進一球，接著光復靠張俊生連投帶切拿7分，打出9:0的小高潮再度取得領先，三節打完光復以47:41翻轉戰局。
末節，陳將双跳出來帶領球隊鎖定勝局，先是一個三分命中，接著又是精采的切入得手，讓球隊一度領先到15分；之後陳將双在最後4分多鐘時下場休息，光復持續用二三區域聯防限制對手，張俊生再投進打破懸念的三分，確保最後的勝果，光復以20分之差取勝。
這一場陳將双投進4顆三分球得到27分，另外還有7籃板3助攻4抄截，技壓林現惟的4三分25分3籃板2抄截；其他球員方面，張俊生得到16分是本場唯三得分上雙的選手，鄭名斈抓下11個籃板。
賽後受訪時，光復教練陳定杰認為這一場的勝利就是光復想要看到的內容，「一開始球員壓力太大，但將双是為了大賽而生的球員，我也跟俊生說下半場一定要參與進攻，馮誠恩和鄭名斈之後也都有不錯的表現，這才是光復的比賽節奏。」
拿到第5勝之後，光復確定晉級，在第三節時球隊得知泰山擊敗高苑，讓球隊更有底氣，陳定杰說：「我和球員說泰山幫了我們，我們也要幫泰山。最後2-3分鐘將双其實還想上，但我跟他說要相信隊友。」
光復這一場贏球之後，近期對戰松山取得6連勝，陳定杰認為球隊和「綠色神盾」交手，總能從中學到不少東西。同時4年內第3次打進四強，他也希望球隊能學習南山，保持強隊底蘊、並且傳承給學弟。