苗栗「截肢女孩」公司為失言致歉！保障工作權到65歲
去（110）年11月，苗栗縣頭份工業區發生工安意外，讓28歲的王女失去右小腿，成「截肢女孩」，意外發生，女老闆還酸她「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」、「你媽媽中風也走得好好的啊」，還打算以10萬元打發王小姐，引起軒然大波；後續公司老闆接受媒體採訪後，表示願為太太的失言道歉，也承諾將保證王女的工作權到65歲。
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 20:12:59
據了解，王女本來應徵的是文書職，卻被調職為包裝工，2021年底在操作公司的大型機台包裝塑膠粉，因為包裝袋破損，上前塗漿糊時司機突然把貨載走，原本應該要有安全裝置的紅外線沒有感應到她，貨物隨即開始運轉，讓包裝員的腳卡進滾輪後，慘遭1100公斤的貨物重輾，由醫師評估右腳截肢。
在意外發生後，王女站出來指控公司不僅只願給1萬元，調解後也只願賠償10萬，甚至在她還沒離職就被踢出公司群組，老闆娘還說「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」、「你媽媽中風也走得好好的啊」，不過事後遭老闆娘辯稱是說「正向」的詞句，希望王女不要想不開，自己沒有那個意思。
根據《蘋果日報》報導，王女是在生安通運上班，該公司老闆站出來表示，願意為太太的失言，這兩句話若讓王小姐困擾的話，公司也相當抱歉，整句話的原意是鼓勵王小姐裝上義肢後可以回到正常生活。
該老闆也表示，公司並沒有要用1萬和10萬元打發王女，當時住院，經理探望，帶著現金1萬元去，是考慮到王女在醫院要用到一些錢可以先用，也告訴她醫院所有費用和看護費，請她不用擔心，公司都會支付，「先給10萬，並非用10萬解決這件事情」，直到後來到療養院的看護費及醫治費用，還有每月薪資，公司都有給付。
老闆也強調，公司並未對王女「不聞不問」，至於2千萬賠償，會造成公司資金問題，合理的補償，會持續協調。（編輯：孫唯容）