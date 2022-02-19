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布萊德彼特再槓裘莉　指控前妻偷賣「2人定情酒莊」股份

▲安潔莉娜裘莉和布萊德彼特離婚撕破臉。（圖／達志影像）
▲安潔莉娜裘莉和布萊德彼特離婚撕破臉。（圖／達志影像）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-02-19 20:00:00

58歲的布萊德彼特和安潔莉娜裘莉因拍攝電影《史密斯任務》假戲真做，布萊德彼特為此和前妻珍妮佛安妮斯頓離婚，並將安潔莉娜裘莉從小三扶正，2人熱戀7年後於2012年訂婚，一同養育6個小孩，但卻在2016年爆出婚變，雙方為了小孩監護權打了多年官司，如今布萊德彼特又為了共同持股的法國酒莊米拉法爾再度槓上。

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▲布萊德彼特（Brad Pitt）和安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（圖／翻攝自Angelina Jolie臉書，2016.09.21）
▲布萊德彼特和安潔莉娜裘莉為了小孩扶養權大打官司。（圖／翻攝自Angelina Jolie臉書，2016.09.21）
布萊德彼特和安潔莉娜裘莉在一起12年，除了領養的3個小孩外，還有親生的女兒和一對龍鳳胎，一家八口以往時常一同出席各種活動，但隨著昔日愛侶決定分道揚鑣，2人都想要小孩們的監護權，官司纏鬥至今，布萊德彼特日前獲得共同監護權，但安潔莉娜裘莉不滿判決，打算提出上訴。

布萊德彼特、安潔莉娜裘莉2008年時，一同買下法國東南部村莊科爾朗的米拉法爾酒莊，2014年2人還在此舉辦婚禮，可以說是2人的定情之地，但其實安潔莉娜裘莉早就沒有插手該酒莊的一切事宜，卻在布萊德彼特不知情下，將她的股份賣給俄羅斯財閥，讓布萊德彼特相當不爽。

布萊德彼特的律師表示，這個酒莊已經成為布萊德彼特的愛好，投入很多的心力去經營，並在市場上獲得相當亮眼的成績，且也為布萊德彼特到來不少利潤。因此安潔莉娜裘莉在違反當初的約定，沒有告知就直接賣掉手上股份，對布萊德彼特是一種很大的傷害。

▲安潔莉娜裘莉力挺漫威拒絕刪除男男戀畫面。（圖／翻攝《永恆族》臉書）
▲安潔莉娜裘莉遭指控擅自賣掉和布萊德彼特共同持有的酒莊股份。（圖／翻攝《永恆族》臉書）
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