布萊德彼特再槓裘莉 指控前妻偷賣「2人定情酒莊」股份
58歲的布萊德彼特和安潔莉娜裘莉因拍攝電影《史密斯任務》假戲真做，布萊德彼特為此和前妻珍妮佛安妮斯頓離婚，並將安潔莉娜裘莉從小三扶正，2人熱戀7年後於2012年訂婚，一同養育6個小孩，但卻在2016年爆出婚變，雙方為了小孩監護權打了多年官司，如今布萊德彼特又為了共同持股的法國酒莊米拉法爾再度槓上。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-19 20:00:00
布萊德彼特和安潔莉娜裘莉在一起12年，除了領養的3個小孩外，還有親生的女兒和一對龍鳳胎，一家八口以往時常一同出席各種活動，但隨著昔日愛侶決定分道揚鑣，2人都想要小孩們的監護權，官司纏鬥至今，布萊德彼特日前獲得共同監護權，但安潔莉娜裘莉不滿判決，打算提出上訴。
布萊德彼特、安潔莉娜裘莉2008年時，一同買下法國東南部村莊科爾朗的米拉法爾酒莊，2014年2人還在此舉辦婚禮，可以說是2人的定情之地，但其實安潔莉娜裘莉早就沒有插手該酒莊的一切事宜，卻在布萊德彼特不知情下，將她的股份賣給俄羅斯財閥，讓布萊德彼特相當不爽。
布萊德彼特的律師表示，這個酒莊已經成為布萊德彼特的愛好，投入很多的心力去經營，並在市場上獲得相當亮眼的成績，且也為布萊德彼特到來不少利潤。因此安潔莉娜裘莉在違反當初的約定，沒有告知就直接賣掉手上股份，對布萊德彼特是一種很大的傷害。