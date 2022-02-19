「數字天團」衝上台！五堅情全傻了 秒組新團55688
由陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、小賴、黃偉晉組成的「五堅情」，於今（19）日在高雄舉辦「月面著陸高雄巨蛋演唱會」，他們請來天團5566擔任演唱會嘉賓，合作演唱了經典歌曲《風雲變色》、《我難過》，2組人馬的合作為演唱會掀起高潮，還組成新團「55688」，逗樂現場粉絲。
記者吳雨婕/高雄報導
2022-02-19 20:31:39
除了5人各自的歌曲、合作曲外，演唱會特別安排了「五字頭」歌單Part，包含伍佰的《妳是我的花朵》、五月天的《派對動物》、告五人的《在這座城市遺失了你》、Maroon 5的《Sugar》、《一代女皇》， 由小賴負責演唱的《一代女皇》演唱結束後，「數字天團」5566無預警登台，兩組人馬合體嗨唱《風雲變色》。
合作結束後，5566的孫協志笑說今天合體五堅情，可以組成限定組合，名字就叫「55688」，「我們是5566嘛，然後我們3個人加你們5個人，總共8個人。」孫協志、王仁甫、許孟哲3人都不斷稱讚五堅情的表現優異，「站在台下看到你們的感覺，可以感受到你們真的是因為彼此的默契。」接著王仁甫自虧道：「我們原本也是一個團體，但友情的默契慢慢鬆開了，只有第一年是5個人，之後小刀受傷就變4個，後來又少了1個。」