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羅伯派汀森超模女友爆公寓鬧鬼　「到處都是死掉老太太」

▲蘇琪沃特豪斯是英國超模，和羅伯派汀森感情穩定。（圖／翻攝IG）
▲蘇琪沃特豪斯是英國超模，和羅伯派汀森感情穩定。（圖／翻攝IG）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-02-19 21:00:00

《通靈女校》女主角蘇琪沃特豪斯是近期演出《天能》及新任「蝙蝠俠」大勢男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）的未婚妻，她近日受訪時自爆，以前還真的參與過通靈儀式，她表示：「幾年前我確實參加過一場很重要的通靈儀式，還真的有回應。但當時我和幾個女性朋友喝了幾杯酒，所以並沒有完全投入在儀式之中，但那段經歷對我來說，真的是有一段非常真實的超自然體驗！」

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▲蘇琪沃特豪斯外型亮眼。（圖／翻攝IG）
▲蘇琪沃特豪斯外型亮眼。（圖／翻攝IG）
談到超自然體驗，蘇琪沃特豪斯還透露，小時候爺爺經常會嚇他們，「他會戴上面具試圖召喚某些東西，他會做一些瘋狂的事。這樣做可能有點太超過了，但我爺爺以前經常戴著面具並用空的獵槍進行射擊，他會做一些瘋狂的事來嚇我們。」不過她也坦承自己對超自然現象很不敏感，「我姊姊來洛杉磯跟我住的時候，她說我的公寓鬧鬼，到處都是過世的老太太。但我沒有見過她們。」

▲《孤兒怨》幕後團隊打造恐怖驚悚新作《通靈女校》。（圖／車庫提供）
▲《孤兒怨》幕後團隊打造恐怖驚悚新作《通靈女校》。（圖／車庫提供）
《通靈女校》故事描述卡蜜兒（蘇琪沃特豪斯飾）剛轉學進入一所全女子寄宿學校，在那裡她結識了六名女孩，她們邀請卡蜜兒參加一場深夜的通靈儀式，試圖召喚一名已故學生的靈魂。不料一名女孩卻在儀式過程中意外死亡，大家開始懷疑自己喚醒的東西並非她們所想。《通靈女校》將於3月4日在台上映。

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