等了5年！魚丁糸唱回小巨蛋　青峰自爆「發生意外」

睽違5年多，魚丁糸（蘇打綠）合體正式回歸攻蛋，於今（19）日在台北小巨蛋舉辦「池塘影夜」演唱會。演唱會上，魚丁糸每一個團員都感受很深，青峰在唱第4首歌時，竟然落下淚來。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-19 21:05:39
今晚的首場演出，6人共同寫下了很多的「第一次」，把小巨蛋變身《池堂影夜》，將池塘、森林通通搬進小巨蛋，連1樓觀眾區都變成森林步道，佈滿荷花的沼澤地，與代表浮萍的觀眾們，跟主舞台上的大池塘、10個大大小小的沼澤洞、荷花、樹枝、森林等景象一氣呵成，打造沈浸在音樂裡的魚宇宙。演唱會開始時，青峰、阿龔從天而降，以歌曲《Must Keep Singing》為演唱會揭開序幕，緊接著演出《空氣中的視聽與幻覺》、《漂浮》。
在演唱會中間，阿福向滿座的觀眾們表示：「全宇宙的浮萍你們好！」阿福笑言，魚丁糸應該是第一個在小巨蛋演出把最好的座位拿來做裝置藝術，給大家拍照打卡的，不忘提醒要記得tag魚丁糸的IG，更感性道：「這5年多百感交集，終於用魚丁糸的名字回到小巨蛋，生命很多『意外』，但只要我們6個人在一起，還有你們，每天都是Joyful Day！」 說起意外，青峰也自虧，可能是看到歌迷想睡了，所以想要用淚水來刺激粉絲。