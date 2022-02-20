他才是香檳狂人！夜店一次開掉800萬 叫板大S前夫

王健林是中國萬達集團董事長，巔峰時期資產曾超過上兆台幣，長期名列中國首富，萬達集團在房地產事業未受到打擊的風光時期，王思聰32歲時即有60億人民幣身價(約260億台幣)，跨足電競、演藝事業，身邊美女辣妹如雲，還是社群輿論的風向球。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王思聰曾被拍到在夜店一次開200瓶黑桃A香檳。翻攝新浪娛樂微博

2017年王思聰在馬爾地夫過29歲生日，大搞「王的盛宴」，外界估計他約砸2千萬台幣包下當地七星級瑞吉度假村的66個房間，招待親友度假5天，生日趴桌上擺滿頂級黑桃A香檳，甚至還有少見地30公升巨瓶，名貴香檳喝到飽，施放煙火和請來美國天王級DJ史奇雷克斯表演，傳王思聰整場生日趴花掉約2億台幣。





出手超闊綽的王思聰，2020年又被拍到在夜店狂喝香檳的「歷史時刻」。他依然對黑桃A香檳情有獨鍾，這回一次狂開200瓶，並整齊擺放在桌上，相當壯觀，在夜店開黑桃A香檳，一瓶就要1萬人民幣(約4.3萬台幣)，一次砸掉200萬人民幣，近900萬台幣。網友只能感嘆「貧窮限制我的想像」。





▲王思聰投資電影事業，經營得風生水起。翻攝微博

王思聰在社群平台上最知名的戰績，就是曾叫板大S的前夫汪小菲。起因是當年大S和汪小菲在海南島舉行世紀婚禮，張蘭說到婚禮的規模時，透露和王健林交情非常好，獲得他的飯店免費贊助。沒想到王思聰隨即打臉張蘭，稱父親根本不認識她，還批張蘭好歹是個企業家，怎可隨便造謠。汪小菲看到母親被羞辱，有天趁著酒意在社群飆罵王思聰「孫子，你就一臉臭傻X，有你他X受罪那天！」王思聰哪能嚥得下這口氣，「就你褲兜裡那倆鋼鏰（硬幣），還冒充富二代？」不過，兩個公子哥兒，如今一個離婚事業重起爐灶、一個父親集團受挫收斂豪奢生活，也令鄉民始料未及。





▲黑桃A香檳要價不菲。翻攝新浪娛樂微博





