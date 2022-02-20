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影／穿越機上場　陳其邁、史哲分享高雄的璀璨與潛力

▲2022高雄燈會因天候因素，19日的無人機展演取消，改以穿越機上場，用不同視角瀏覽高雄的美好。(圖／截自史哲臉書)
▲2022高雄燈會因天候因素，19日的無人機展演取消，改以穿越機上場，用不同視角瀏覽高雄的美好。(圖／截自史哲臉書)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-02-20 01:13:07

台灣燈會愛河灣燈區19日的無人機「聚光台灣 虎星高照」展演，因天候不佳取消。高雄市長陳其邁、副市長史哲立即在臉書po文分享，邀請大家看穿越機用不同視角，遨遊愛河灣，穿越燈會，超越燈會，用不同視角瀏覽高雄的美好。

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▲穿越機透過「光」，讓大家看見高雄的璀璨與潛力。。(圖／截自史哲臉書)
▲穿越機透過「光」，讓大家看見高雄的璀璨與潛力。(圖／截自史哲臉書)
陳其邁表示，穿越機不僅可以一次看完台灣30座燈塔，鎮守台灣海線的《光明．祈島》、超強AI人工智慧展，機械手臂舉起光劍擺陣千手觀音的《千手光劍》或是，屹立大港橋邊，晨昏都美的《巨人的夢幻花園》每個作品，都讓人留戀，也讓你我透過「光」，看見高雄的璀璨與潛力。

▲穿越機帶領大家一起飛行穿越所有作品、千手光劍、帶來光明的燈塔、大港橋、以及用心改造的愛河燈光，一起飛上空中俯視光啟愛河灣。。(圖／截自史哲臉書)
▲穿越機帶領大家一起飛行穿越所有作品、千手光劍、帶來光明的燈塔、大港橋、以及用心改造的愛河燈光，一起飛上空中俯視光啟愛河灣。。(圖／截自史哲臉書)
史哲表示，19日晚間真的很煎熬，國際團隊研判，雲層的狀況將影響無人機的展演成像，圖形的完成率將會低於50%，大部分被雲層所遮蔽。雨勢也會讓無人機受潮，下週將可能無法進行展演。直到確認雨勢將持續一晚後。最後一刻他決定不能讓今晚的飛行延伸下星期連假的展演風險，決議今晚的展演延期演出。

史哲指出，空拍機讓我們擁有上帝的眼睛般俯視這個世界，帶給了我們新的視覺體驗。科技的發展，穿越機帶給大家更不可思議的視覺體驗，穿越機的主觀鏡頭是天使飛想的眼睛，帶我們飛行穿梭這個世界。

史哲說，在策辦這次燈會的過程中，他曾想過要在愛河灣展區進行穿越機的示範賽，雖然這個計畫最後因為許多因素並沒有執行，但累積下的基礎，讓他們拍攝出了這一支穿越燈會的影片。

他表示，穿越燈會，透過三台穿越機，帶領大家進行一場愛河灣的急速飛行，一起飛行穿越所有作品、千手光劍、帶來光明的燈塔、大港橋、以及用心改造的愛河燈光，最後一起飛上空中俯視光啟愛河灣。兩台飛行競賽的穿越機搭配一台主觀視角的穿越機，不僅看見作品、燈會，更看見了前所未有的強大視覺經驗。


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