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從最美外交官到「菊花王朝囚徒」　日皇后患心病18年未癒

▲2019年10月22日，雅子隨著丈夫德仁即位，正式向海內外宣告成為皇后。（圖／美聯社／達志影像）
▲2019年10月22日，雅子隨著丈夫德仁即位，正式向海內外宣告成為皇后。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-20 10:00:00

公主嫁給王子之後，過著幸褔快樂的日子，這樣的情節不乏在童話故事中看見，不過在現實真能如此嗎？日本皇室德仁天皇的妻子雅子皇后，放棄外交事業嫁入皇室，雖然德仁始終深愛她，兩人的愛情故事更不輸明仁上皇與美智子上皇后。但雅子也在結婚後這20多年來歷經皇室的委屈、憂鬱，甚至患上「適應障礙」，至今依然未能康復。

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雅子原名為小和田雅子，父親小和田恆是外交官，母親小和田優美子則是出生於名門世家，雅子也因為父親的工作，就學期間就隨著父親輾轉在莫斯科、紐約、東京等地讀書，除了小學至高中一年級之外，早期生涯有很長的時間是在海外度過。而雅子也想著像父親一樣成為出色的外交官，不但精通英語、法語、德語、俄語等各國語言，從美國哈佛大學經濟系畢業之後，回國後再就讀日本東京大學法學系，還曾經到英國牛津大學深造，並且在1986年就考上了外交官，當時年僅23歲的雅子隨即在日本外務省工作，還曾為時任日本首相安倍晉三的父親、時任外務大臣安倍晉太郎做翻譯。

考上外交官的那年，不僅讓雅子多年來的努力獲得肯定，更成為她人生的轉折點。同年10月，雅子受邀參加日本皇室為當時西班牙國王卡洛斯一世長女艾蓮娜訪日的歡迎音樂演奏會，就在這場音樂會上，雅子與當時仍是皇太子的德仁意外邂逅，雖然兩人僅短短交談了一分鐘，但同樣受到海外文化薰陶，德仁也被雅子的美貌、性格、氣質與學識身份深深吸引，因此一見鍾情，隨後更對雅子展開了猛烈追求。

▲雅子就學期間有很長的時間在海外度過，學業成績亮眼，更會說多國語言。（圖／美聯社／達志影像）
▲雅子就學期間有很長的時間在海外度過，學業成績亮眼，更會說多國語言。（圖／美聯社／達志影像）
不過知曉若是答應德仁的追求，戀情發展勢必不如童話般美好，尤其是要通過宮內廳的「審視」絕非易事，再加上從小接受西方教育個性外放的雅子，本就對嫁入保守的皇室無意願，為了在輿論壓力之下逃避德仁的追求，雅子還選擇出國留學深造，也就是在這個時候選擇斬斷情絲，前往英國牛津大學進修。

面對雅子連番拒絕，德仁也相當鍥而不捨，即使成了日本「最高齡的單身皇太子」，仍不放棄。在雅子留學期間，德仁表面應付安排的相親，更以「我知道雅子還單身」的理由婉拒。德仁還找來最有力的靠山、當時還是天皇的明仁來幫忙追女友，好不容易見到了6年不見的雅子，卻仍然聽不到一聲「Yes」。不過一番努力之後，德仁向雅子表示「嫁入皇室後，你會有很多的不安跟擔憂，但我會用盡一生全力守護妳。」這句話感動了雅子，最後終於在1993年決定放棄外交官工作，與德仁步入禮堂，成為皇太子妃。

▲德仁在與雅子初次見面時，就深深被吸引。圖為當時兩人結婚後進行遊行。（圖／美聯社／達志影像）
▲德仁在與雅子初次見面時，就深深被吸引。圖為當時兩人結婚後進行遊行。（圖／美聯社／達志影像）
▲在德仁猛烈追求後，雅子終於答應嫁入皇室。圖為兩人結婚資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲在德仁猛烈追求後，雅子終於答應嫁入皇室。圖為兩人結婚資料照。（圖／美聯社／達志影像）
嫁入皇室之後，婆婆美智子對於同為「平民」出身的媳婦雅子疼愛有加，不僅送上紅寶石戒指，還找來雅子的父母出席皇室盛會。但即使有德仁的承諾以及婆婆的愛護，雅子仍承受許多壓力。還沒結婚，就因為皇室對於皇太子妃的諸多要求，處處受到刁難，諸如身高比德仁高、外祖父曾牽扯上「水俁病事件」等，甚至還因為從小長時間旅居海外，被認為「不夠日本」。雅子在嫁入皇室後，發言權利遭到限制，沒有允許就無法與家人見面，就連買衣服都要經過宮內廳規範審視，而最讓雅子備感壓力的，無非還是「產下子嗣」的任務。

相較於弟媳紀子妃在結婚後頭三年便產下兩女，雅子則是在結婚六年後才懷孕，卻不幸流產，；終於在2001年產下的長女愛子，卻因為《皇室典範》不允許女性天皇的規範，而無法被視為正式繼承者。

身為皇太子妃的壓力，再加上一直沒有生下男性繼承人，內外施壓之下，雅子終於承受不住，2004年，宮內廳宣布，雅子診斷出罹患適應障礙症和帶狀皰疹，漸漸在許多重要場合中缺席。在退居幕後養病的同時，對雅子的流言蜚語也不少，甚至還要求她與德仁離婚。

▲雅子因嫁入皇室所面臨的壓力，罹患適應障礙症和帶狀皰疹。圖為德仁（中）與雅子（左）、女兒愛子（右）一同觀賞相撲。（圖／美聯社／達志影像）
▲雅子因嫁入皇室所面臨的壓力，罹患適應障礙症和帶狀皰疹。圖為德仁（中）與雅子（左）、女兒愛子（右）一同觀賞相撲。（圖／美聯社／達志影像）
即使妻子遭到眾人譴責，自己的社會地位和聲望也連帶受到影響，但德仁對雅子仍不離不棄，更在某次演講中丟下了演講稿，為雅子澄清「雅子辭掉外交官的工作進入皇室，而國際親善也是身為皇族重要的工作，不讓她參加出訪的確令人苦惱，然而有人否定了雅子的經歷與人格，這也是事實。」稱雅子並非大家口中不守規矩、沒有禮貌的太子妃，以行動力為雅子出面。

原先能力強、志氣大的新女性，在成為「菊花王朝的囚徒」之後，面對了諸多困難，但德仁不離不棄的扶持，也成為雅子強而有力的後盾。近年來雅子也慢慢重回眾人面前，出席各項活動，即使時至今日，雅子的適應障礙症仍尚未痊癒，持續接受治療當中，但也在2019年迎接了新一代皇后的身份，今後也將在令和時代，與德仁相互扶持。

▲德仁與雅子感情深厚。（圖／美聯社／達志影像）
▲近年來雅子也慢慢重回眾人面前，出席各項活動。（圖／美聯社／達志影像）

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