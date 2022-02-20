從最美外交官到「菊花王朝囚徒」　日皇后患心病18年未癒

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考上外交官的那年，不僅讓雅子多年來的努力獲得肯定，更成為她人生的轉折點。同年10月，雅子受邀參加日本皇室為當時西班牙國王卡洛斯一世長女艾蓮娜訪日的歡迎音樂演奏會，就在這場音樂會上，雅子與當時仍是皇太子的德仁意外邂逅，雖然兩人僅短短交談了一分鐘，但同樣受到海外文化薰陶，德仁也被雅子的美貌、性格、氣質與學識身份深深吸引，因此一見鍾情，隨後更對雅子展開了猛烈追求。
不過知曉若是答應德仁的追求，戀情發展勢必不如童話般美好，尤其是要通過宮內廳的「審視」絕非易事，再加上從小接受西方教育個性外放的雅子，本就對嫁入保守的皇室無意願，為了在輿論壓力之下逃避德仁的追求，雅子還選擇出國留學深造，也就是在這個時候選擇斬斷情絲，前往英國牛津大學進修。
面對雅子連番拒絕，德仁也相當鍥而不捨，即使成了日本「最高齡的單身皇太子」，仍不放棄。在雅子留學期間，德仁表面應付安排的相親，更以「我知道雅子還單身」的理由婉拒。德仁還找來最有力的靠山、當時還是天皇的明仁來幫忙追女友，好不容易見到了6年不見的雅子，卻仍然聽不到一聲「Yes」。不過一番努力之後，德仁向雅子表示「嫁入皇室後，你會有很多的不安跟擔憂，但我會用盡一生全力守護妳。」這句話感動了雅子，最後終於在1993年決定放棄外交官工作，與德仁步入禮堂，成為皇太子妃。
嫁入皇室之後，婆婆美智子對於同為「平民」出身的媳婦雅子疼愛有加，不僅送上紅寶石戒指，還找來雅子的父母出席皇室盛會。但即使有德仁的承諾以及婆婆的愛護，雅子仍承受許多壓力。還沒結婚，就因為皇室對於皇太子妃的諸多要求，處處受到刁難，諸如身高比德仁高、外祖父曾牽扯上「水俁病事件」等，甚至還因為從小長時間旅居海外，被認為「不夠日本」。雅子在嫁入皇室後，發言權利遭到限制，沒有允許就無法與家人見面，就連買衣服都要經過宮內廳規範審視，而最讓雅子備感壓力的，無非還是「產下子嗣」的任務。
相較於弟媳紀子妃在結婚後頭三年便產下兩女，雅子則是在結婚六年後才懷孕，卻不幸流產，；終於在2001年產下的長女愛子，卻因為《皇室典範》不允許女性天皇的規範，而無法被視為正式繼承者。
身為皇太子妃的壓力，再加上一直沒有生下男性繼承人，內外施壓之下，雅子終於承受不住，2004年，宮內廳宣布，雅子診斷出罹患適應障礙症和帶狀皰疹，漸漸在許多重要場合中缺席。在退居幕後養病的同時，對雅子的流言蜚語也不少，甚至還要求她與德仁離婚。
即使妻子遭到眾人譴責，自己的社會地位和聲望也連帶受到影響，但德仁對雅子仍不離不棄，更在某次演講中丟下了演講稿，為雅子澄清「雅子辭掉外交官的工作進入皇室，而國際親善也是身為皇族重要的工作，不讓她參加出訪的確令人苦惱，然而有人否定了雅子的經歷與人格，這也是事實。」稱雅子並非大家口中不守規矩、沒有禮貌的太子妃，以行動力為雅子出面。
原先能力強、志氣大的新女性，在成為「菊花王朝的囚徒」之後，面對了諸多困難，但德仁不離不棄的扶持，也成為雅子強而有力的後盾。近年來雅子也慢慢重回眾人面前，出席各項活動，即使時至今日，雅子的適應障礙症仍尚未痊癒，持續接受治療當中，但也在2019年迎接了新一代皇后的身份，今後也將在令和時代，與德仁相互扶持。