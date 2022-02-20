認愛了？許藍方文字隔空放閃 讚王少偉「魅力不可擋」
45歲藝人王少偉出道多年，擁戲劇、綜藝節目等作品，但在感情方面卻空窗多年。日前他被拍到和「最美博士」許藍方同框約會，表示目前只是朋友階段，不認戀愛中。近日許藍方到王少偉臉書下留言，疑似隔空放閃，受到網友關注。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-20 08:01:13
王少偉日前在臉書上分享，自己裝扮成「媽媽桑」的模樣，笑說：「我已經想盡辦法低調了，但又帥又美怎麼辦才好」，只見他在影片中搔首弄姿，許藍方看到後說：「不管是帥是美、是男是女，只要來自於清楚自己的價值，自然散發出不可擋的魅力！只是⋯我一時找不到又帥又美可以使用的形容詞」王少偉也回覆：「感謝博士的認同與支持，我會一直堅持做自己，帥美老王」。隨後又上傳與謝忻的合照，解釋是節目中扮相，還親自點名許藍方，「原來許博士才是煙霧彈」，讓緋聞更甚囂塵上。
而王少偉裝扮成「媽媽桑」模樣，受到許多藝人朋友關注，大家紛紛表示，「是美圖軟體沒付費還是水泥師傅化的妝？」、「以後就都保持這樣吧，不要再低調了」、「我要吐了」、「請不要造成女性朋友的壓力」、「充滿讚賞又自信的表情超可愛der」。（編輯：薛羽彤）