一德洋樓華麗蛻變 「林懋陽故居」台式莊園再現風華

融合閩、和、洋三種建築風格的古典洋樓「林懋陽故居」，原名一德洋樓，經過數月修復整備，重新開幕再出發！文化局長陳佳君表示，再出發的一德洋樓結合藝術展演與米其林餐盤等級的創意台菜，要讓這座文化資產建築再次蛻變登場，成為市民體驗藝文和品味美食的美麗莊園。





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文化局長陳佳君表示，「林懋陽故居」經過公部門重新修復之後，引進民間營運創意，同時結合在地文史和產業能量，讓歷史建築活化再生，未來將規劃與豐原頂街派出所、潭子摘星山莊、梧棲警察官吏派出所相互串連，成為文資小旅行熱門行程。





▲一德洋樓華麗變身，更名「林懋陽故居」，再現台式莊園風華，開幕當天貴賓雲集。（圖／文化局提供）

文化局說明，「一德洋樓」原為林懋陽先生故居，興建於民國17年，之後作為撤軍來台眷屬安置之所。後來，軍方在其周邊擴建為眷村，即「一德新村」，當地民眾也稱林懋陽故居為「一德洋樓」，於民國96年登錄為歷史建築。





老舊眷村拆除後，一德洋樓得以再度呈現在市民面前。這座紅磚式建築不僅保有閩式傳統三合院、屋架與土埆磚牆，也有日式書院造樣式的和室跟獨棟的西式洋樓，除了圓柱拱廊外，也隨處可見Art Deco風格的細部裝飾，因此於102年正式更名為「林懋陽故居」。





▲一德洋樓華麗蛻變「林懋陽故居」，林懋陽先生女兒林雲霞女士伉儷及家屬都到場致意。（圖／文化局提供）

營運團隊人文國際股份有限公司黃信彰則說，重新開幕的「林懋陽故居」是一個兼具歷史生活復刻與藝文服務功能的空間，除了有藝術生活莊園、眷村生活造景區以及午後藝文茶歇空間外，更與獲得「2021台中米其林指南餐盤推薦」的膳馨餐飲集團攜手合作，引進創意台菜，讓你吃得到創意的手路菜。





此外，團隊也特別開發「一德洋樓文化導覽」APP，希望民眾只要下載導覽APP，掃描園區內各QR CODE，就能獲得與一德洋樓相關的歷史與人文資訊，相當方便。重新開幕當天，林懋陽先生女兒林雲霞女士伉儷及家屬都到場致意。相關活動及訂餐資訊可至一德洋樓FB粉絲專頁查詢(https://www.facebook.com/YideMansion/)。





















