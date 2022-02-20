烏東遭砲擊釀2死4傷！澤倫斯基要求與蒲亭雙邊會談

烏俄緊張關係來到新高峰，在昨（19）日一場軍事衝突中，烏克蘭軍方表示基輔政府軍遭烏東親俄分裂分子發動砲擊，造成2名烏克蘭士兵死亡以及4人受傷，就連烏克蘭內政部長也受波及，俄媒則稱烏軍多次向親俄地區開火。為此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也終於向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）公開喊話，希望兩人透過會晤來緩解雙邊紛爭。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-20 09:31:15
根據《路透社》、《CNN》等最新報導，烏克蘭軍方指控烏東「頓巴斯地區」的親俄分離主義者明顯違反停火協議，動用重型火砲朝前線的30多個居住區開火，攻擊甚至波及至前往視察的烏克蘭內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrsky），《CNN》報導團隊指出，當時有10多發迫擊砲砲彈落在記者團與內政部長週邊幾百公尺內，而基輔軍方有2名士兵遭砲擊喪命，另有4人因此受傷。
烏克蘭軍方表示，自當地時間18日開始已經記錄到66起違反停火協議的攻擊，周六則記錄到至少70起；而歐洲安全與合作組織（OSCE）則指出19日於頓巴斯地區內的頓內茨（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）發生零星的炮擊事件總計約2000起，皆明顯違反《明斯克協議》中的停火規定。
人在德國參加慕尼黑安全會議的烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄媒所稱烏軍發射砲彈到俄羅斯邊境地區的羅斯托夫（Rostov）為「不實報導」，實際情況是俄方與親俄分子「刻意炸毀他們身旁的東西」，並呼籲西方國家停止對俄羅斯的綏靖政策，不要等俄羅斯入侵才實施制裁。
此外，澤倫斯基也表示，無論烏克蘭是否能等到西方國家外援，烏克蘭政府都會挺身保護自己的國家，烏克蘭內政部長莫納斯特斯基也在視察後表示「所有人都對任何狀況做好準備」，澤倫斯基則稱乖乖躺進棺材內等待外國士兵救援，「不是我們準備好要做的事」。