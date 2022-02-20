陳以信檢討酒駕死傷　黃偉哲「這樣回」挨轟鴕鳥市長

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根據官方統計指出，台南交通安全差，車禍死傷人數全台最高，12歲以下學童交安死傷也高，並且台南治安也惡化，人均殺人案、酒駕數、賭博犯罪，台南都是六都最嚴重。陳以信對此表示，尤其台南房價過去三年快速攀升，上漲幅度與房價所得比，台南都是六都中最高，讓台南年輕人很難買得起房子。陳強調，這些都是台南市民關心並應該知道的市政成績。
陳以信表示，其實透過市政成績對話，台南市民可更了解市政建設成果。尤其台南市府偶爾也有正確回應的時候，例如針對台南三井Outlet開幕，延伸發現高鐵特區警力不足應設沙崙派出所，台南市警局就能從善如流展開規劃，值得肯定。另針對台南市身心障礙人口比例多，但無障礙公車供應不足，市府也有機會公開說明比例將再提升，也保證會進用更多身心障礙勞工。陳以信表示，這樣的互動與監督都對台南市政有正面發展，讓台南市民權益有更大保障。
陳以信強調，接受台南市政成績檢討，是台南市長的應盡責任，更是台南市民的應得權益，他呼籲黃偉哲應該勇於對話，不要不敢面對自己執政成績。畢竟現在距離本屆任期還有近一年，黃還有機會繼續努力把成績做好，「千萬不要遇到外界具體質疑，都想以政治口水一筆帶過，看到一個遇質疑就躲起來的鴕鳥市長，終究不是台南市民之福」。