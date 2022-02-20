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陳以信檢討酒駕死傷　黃偉哲「這樣回」挨轟鴕鳥市長

▲面對國民黨立委陳以信提出市政檢討與質疑，台南市長黃偉哲表示「本尊不回應」，陳以信批評鴕鳥市長。（資料照／總統府提供）
▲面對國民黨立委陳以信提出市政檢討與質疑，台南市長黃偉哲表示「本尊不回應」，陳以信批評鴕鳥市長。（資料照／總統府提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-20 09:56:09｜2022-02-20 10:02:58

面對國民黨立委陳以信提出市政檢討與質疑，台南市長黃偉哲表示「本尊不回應」。對此，陳以信今（20）日重批，黃偉哲說法是「民主傲慢」、「鴕鳥市長」，不僅不尊重台南市民權益，更是對民主政治最壞示範。

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近期陳以信以「每日一問」方式，連續針對各項台南市政議題提出檢討。例如就開放日本福島核災區食品進口立場，黃偉哲任立委時支持地方自治條例從嚴管理，當市長後卻改口尊重中央相信中央，無視台南市民食安權益。

根據官方統計指出，台南交通安全差，車禍死傷人數全台最高，12歲以下學童交安死傷也高，並且台南治安也惡化，人均殺人案、酒駕數、賭博犯罪，台南都是六都最嚴重。陳以信對此表示，尤其台南房價過去三年快速攀升，上漲幅度與房價所得比，台南都是六都中最高，讓台南年輕人很難買得起房子。陳強調，這些都是台南市民關心並應該知道的市政成績。

陳以信表示，其實透過市政成績對話，台南市民可更了解市政建設成果。尤其台南市府偶爾也有正確回應的時候，例如針對台南三井Outlet開幕，延伸發現高鐵特區警力不足應設沙崙派出所，台南市警局就能從善如流展開規劃，值得肯定。另針對台南市身心障礙人口比例多，但無障礙公車供應不足，市府也有機會公開說明比例將再提升，也保證會進用更多身心障礙勞工。陳以信表示，這樣的互動與監督都對台南市政有正面發展，讓台南市民權益有更大保障。

陳以信強調，接受台南市政成績檢討，是台南市長的應盡責任，更是台南市民的應得權益，他呼籲黃偉哲應該勇於對話，不要不敢面對自己執政成績。畢竟現在距離本屆任期還有近一年，黃還有機會繼續努力把成績做好，「千萬不要遇到外界具體質疑，都想以政治口水一筆帶過，看到一個遇質疑就躲起來的鴕鳥市長，終究不是台南市民之福」。

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