COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「五堅情」全員情緒管理失敗　痛哭宣布喜訊

▲五堅情在演唱會上情緒崩潰，哭成一團。（圖／滾石唱片提供）
▲五堅情在演唱會上情緒崩潰，哭成一團。（圖／滾石唱片提供）

記者吳雨婕/高雄報導

2022-02-20 12:00:00

由陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉、小賴組成的團體五堅情，於昨（19）日站上高雄巨蛋，舉辦「月面著陸」演唱會，演唱會接近尾聲時，5人感觸極深，竟然哭成了一團。演唱會結束後，他們也進行慶功訪問，也宣布將在台北小巨蛋開唱的喜訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳零九在演唱會尾聲爆哭，他解釋：「我們大家都是互相照顧彼此，大家都知道我是最ㄍㄧㄥ的人，表演的時候我一直在閃避大家眼神，因為真的很怕哭。」他提到前幾天看到自己10年前的貼文，才很高興週五、週六要去表演，沒想到10年後可以站上巨蛋開唱，還沒講完他就蹲下痛哭，受訪時小賴加碼爆料，陳零九其實在唱完第一部分，一下台就哭了，「像個小妾一樣，偷偷拭淚。」邱鋒澤也在一旁打趣：「根本是場情緒管理演唱會。」

▲五堅情在演唱會上情緒崩潰，哭成一團。（圖／滾石唱片提供）
▲五堅情在演唱會結束後，分享開唱心情。（圖／滾石唱片提供）
而這次演唱會找來天團5566當嘉賓，他們表示原本以為一開始5566不會答應，沒想到竟然夢想成真，小賴也開心地說：「以前都是拿著CD去看他們，現在竟然能站在他們旁邊。」婁峻碩透露，5566得知他們要辦萬人演唱會時，就給了他們很多建議，讓他很感激。

此外，五堅情在演唱會最終也宣布喜訊，那就是他們將在今年8月6日在台北小巨蛋開唱，引人注意的是也許是心情過於亢奮，邱鋒澤在說「台北小巨蛋」時，竟然一時口誤講成了「小北」，讓全場笑瘋。

▲五堅情在高雄巨蛋舉辦「月面著陸高雄巨蛋演唱會」。（圖／滾石唱片提供）
▲五堅情將在台北小巨蛋開唱。（圖／滾石唱片提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀