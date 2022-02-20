冬季最強寒流強襲！濕冷到週四 北部這兩地也有機會下雪
受到這個冬季最強寒流及華南雲雨區東移影響，今明兩天（2/20~2/21）各地非常寒冷，且全台都是有雨的天氣，在低溫及水氣條件配合下，今天起到週三，合歡山、玉山等三千公尺以上高山地區有機會再次降雪。中央氣象局指出，由於這波寒流水氣層很厚，只要溫度條件配合，北台灣2000至2500公尺左右的山區，包括拉拉山、太平山等山區，也有可能下雪或冰霰，但也特別提醒，山區天冷地面容易結凍，上山賞雪的民眾要注意交通安全。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-20 10:20:24
氣象局預報員陳伊秀指出，這波寒流慢慢南下之後，今天白天到晚間各地氣溫會一路下滑，最冷的時間點會落在今天這段降溫的過程，在今天入夜前後可能達到最低溫，入夜後到明天一整天，受到寒流籠罩影響，全台氣溫還是非常寒冷，預估北部最低溫只有攝氏8到10度左右，高溫也只有攝氏11到16度；中南部地區低溫約攝氏9到12度，高溫約13到20度；東部地區約攝氏13到14度，高溫約15到17度。
陳伊秀說，這波寒流預計要到週二（2/22）白天之後才會逐漸減弱，屆時各地氣溫將緩步回升。不過華南雲雨區影響至少會持續到週四（2/24），濕冷的狀態會很明顯。今明兩天全台有雨，尤其中部以北、東北部及東部地區有局部大雨，氣象局今天持續發布豪雨特報，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨，請民眾特別留意。
而民眾關心的山區降雪部分，陳伊秀指出，今天各地水氣層厚實，降雨情況明顯，水氣條件是足夠的，不過上午合歡山、玉山低溫大約在攝氏2到3度左右，還未降到攝氏0度以下，不過隨著寒流持續南下過程，預計下半天氣溫就有機會達標，到週三之前，玉山及合歡山等三千公尺以上高山地區都有機會降雪。
此外，目前預估北部大約2000到2500公尺以上山區，也有機會在這波寒流中降雪，預估今明兩天拉拉山有機會，至於太平山則要碰點運氣，有機會降雪或冰霰。但氣象局也提醒民眾，隨著氣溫下滑加上水氣充足，山區地面容易結冰，要上山賞雪的民眾務必要注意交通安全。