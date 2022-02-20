加拿大反疫苗「自由車隊」示威 渥太華警方拘捕逾140人
加拿大首都渥太華（Ottawa）爆發反防疫示威活動，由加國卡車司機所組成的「自由車隊」（Freedom Convoy）駕駛大型貨車嚴重堵塞交通長達三週後，警方開始進入國會山莊清場拘捕示威者並針對貨車進行拖吊，力求為這場示威活動畫上句號，至今警方最少拘捕140人，但現場仍有示威者表明無意離開。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-20 10:54:27
根據《美聯社》報導，自17日深夜起渥太華警方拘捕兩名「自由車隊」示威領袖後，便開始封鎖市中心核心地區，阻止其他示威者與民眾到場聲援，18日清晨起當局更陸續迫近示威集會中心－渥太華國會山莊（Parliament Hill），多名示威者因為拒捕遭警方推倒在地，雙手被反綁在背後帶走，連續四天的拘捕活動亦是當地史上最大規模的執法行動。
「自由車隊」示威源自於一群往返美加的卡車司機，由於當地民眾不滿加拿大政府強制要求跨國貨車司機接種新冠肺炎疫苗，否則須進行為期兩周隔離的政策規定，於是在一月底於加拿大首都渥太華集合，並駕駛大型車輛於國會山莊集會，封鎖首都主要街頭與連接美國底特律（Detroit）的大使橋（Ambassador Bridge），透過長鳴汽車喇叭發出聲響表達對總理杜魯道（Justin Trudeau）的不滿。
警方表示，示威者的不配合包含在渥太華街頭拋擲煙霧彈和油氣罐，部分人士更是穿上防彈背心動武，為此警方曾向示威者使用胡椒噴霧以控制場面。當局亦批評示威者們帶兒童到場，此舉可能令這些兒童身陷險境。
總理杜魯道上週起援引《緊急狀態法》（Emergencies Act）因應，此法賦予政府處理重大危機的全面權力，容許執法部門有更多權力將示威列為違法，並有權拖走車輛、拘捕示威者及凍結他們的銀行戶口等，目前當局已凍結最少76個與示威相關的銀行戶口，涉及320萬加元；另外有超過100名示威者在18日被捕，19日則再多47人被扣留，而這也是加拿大在承平時期第2度援引緊急狀態法。
※【NOWnews 今日新聞
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