住4樓陽台落地窗突被打開！隔壁男童闖進來 結局網發毛
真的太危險！一位住在4樓的女網友透露，日前自家的陽台落地窗突然被打開，一看發現是住隔壁的男童從窗外衝進屋內，讓她直呼「要被嚇死了」，且男童事後還想再從窗外爬回去，讓她連哄帶抓才被男童給勸住。而結局更是讓許多網友認為不單純，紛紛提醒女網友要小心。
編輯中心/綜合報導
2022-02-20 11:02:51
該位女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，分享事情始末。原PO表示，隔壁家現正就讀小一或小二的孩子，日前竟然從他家窗戶爬到原PO家，而原PO家住4樓，小孩子在這樣的高度攀爬窗戶陽台實在太危險。
原PO透露，當時自家陽台落地窗突然被打開，接著就看到隔壁小孩衝進室內，原PO想抓住小孩沒抓住，小孩還想再沿原路爬回去，原PO與先生一起連哄帶抓才把小孩攔下。而去隔壁按門鈴時，男童媽媽見狀也沒說話，只是把孩子帶進去後就把門關上。
原PO直言覺得對方媽媽「態度有點怪」，擔心下次再發生類似事情就沒那麼幸運，打電話到議員服務處通報，而議員則回應將通知學校跟社工。另外原PO也透露已經找師傅來施工，要把兩戶的陽台確實隔開，讓男童無法再攀爬。
對於這起特殊的遭遇，網友紛紛在底下留言回覆說，「大人的態度太奇怪了，完全沒有嚇到的感覺，會不會有可能媽媽把小孩關外面吧，希望不是」、「這很可怕，以前隔壁的趁我們不在時偷爬過偷走很多金飾，從此以後窗戶都是上鎖」、「太恐怖了吧」、「好可怕！雞婆點通報是對的」、「小孩的媽媽反應很奇怪，好像習慣小孩這樣做了，好可怕的家庭教育」。（編輯：倪浩軒）