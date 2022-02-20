陳冠希NFT「3天爽賺1.4億」 美國坐擁泳池百坪豪宅
近日非同質化代幣（NFT）正夯，連港星陳冠希也加入，推出一個售價為4500港幣（約1.6萬元台幣），先是有網友批評他的其中一款NFT的設計太過詭異，甚至稱之為「史上最恐怖NFT」，之後還爆出交易問題，讓許多心寒的粉絲拋售存貨。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-20 11:07:51｜2022-02-20 11:26:58
陳冠希製作8888個NFT，15日正式上線販售，其中「6眼異型」版本，雖然有部分網友認為太恐怖，「很恐怖」、「真不符合我的審美」但也有鐵粉瘋狂搶買收集，單價為1.6萬元，甚至有人以10倍價格轉賣成功，但售出過程出包，有人付款後15小時仍收不到商品（一般最多只花30分鐘）、付一次交易金額卻收到多於1個NFT，不過這次NFT讓陳冠希3天就賺進4000萬港幣（約1.4億元台幣）。
事實上，NFT是一種新型態數位資產（非同質化代幣），不像一般實體的錢幣可以被複製取代，買NFT的人不是買作品，而是買下所有權，一般多是用在藝術品或是音樂上。而陳冠希2016年在美國洛杉磯買了一棟百坪豪宅給妻女，豪宅內不只有私人SPA，還有游泳池，如今短短3天就賺進上億台幣，奢華又享受的生活著實讓人羨慕。（編輯：薛羽彤）
※【NOWnews 今日新聞
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