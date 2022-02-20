阿雅婚後難得為小S露臉　親揭「時日不多」背後真相

藝人小S（徐熙娣）與大S（徐熙媛）、阿雅（柳翰雅）、范曉萱曾組過「四姊妹」，好感情已經超過20年，至今仍未變質。小S前陣子因為節目《熙娣想聊》掀起關注，近日睽違7年又再次回歸電視圈，主持《小姐不熙娣》，昨（19）日更公開個人YouTube頻道，其中一支是好久不見的阿雅，突擊小S工作的影片，怎料阿雅突脫口「我的時日不多」，真相曝光後讓網友笑翻。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-20 11:58:53
小S邀請多年閨密一同錄製新節目，阿雅為了慶祝她收視長紅，帶了一瓶酒驚喜現身祝賀，由於阿雅特地抽空前來，讓小S相當感動，也不忘開玩笑：「她（阿雅）現在要回去工作，她所剩的時間不多……」阿雅則附和：「我的時日不多」，原來是她要回家陪女兒的時間已經不多。小S透露與阿雅上周才見過面，前一天還在討論醫美話題，也誇讚對方重情重義：「她竟然還浪費一天來上我的節目，這就是真正的好朋友。」
小S隨後也在臉書上有感而發：「謝謝我的好姊妹來上我的節目，我們已經到了就算不說話，也很自在的程度，所以節目可能有很多沒說話的時刻，應該收視不會太高，因為我們都太放鬆了！but who cares，自在最重要！阿雅，愛你。」
事實上，許久未出現於螢光幕的阿雅今年43歲，至今出道已25年，她2014年與西藏第七世，竹慶本樂仁波切在美國低調結婚，於同年生下愛女。阿雅不時會更新微博分享近況，這次她因為閨密小S的新節目特地亮相，讓許多網友又驚又喜。