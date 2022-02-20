竹北遠百茶飲店「一杯飲料385元」！新竹人怒：被當盤子

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而她也分享飲後心得，「茶味是有比較濃，但小女子品茶資質駑鈍，品不出高級茶的潛在內涵，看來我的小資女命格只適合喝平價手搖飲」，她認為，同樣花85元買飲料的話，她寧願到一般平價飲料店，還能加布丁、椰果、珍珠和仙草凍，「求有喝過頂級一杯385元奶烏或喝過其他口味的人分享感想，羨慕手搖飲自由的人」。
貼文一出，網友全看傻，「好恐怖的價位，這杯要喝一個月吧」、「看就知道是來炸竹科竹北凱子凱娘們」、「喝這杯的是不是姓盤」、「裡面有加金箔？？」、「賣的不是茶是租金」、「果然是全台灣薪資最高的新竹」、「我覺得這價格故意來坑新竹人的」、「真的當新竹人盤子」、「當新竹人都是盤仔就對了」、「貴成這樣，我喝不起飲料了」、「嚇死人~隨便1杯都要上百，一杯賺很多」。
也有喝過的網友分享天價級手搖的心得，「我喝過一次他們的雪珠奶烏，以前去新莊時朋友請喝的，不然我也捨不得買破百的飲料！喝完我覺得茶味頗濃，有炭火燻香，如果本身有泡茶品茶習慣的人，倒是可以嘗試看看！我前陣子看了茶金，突然對茶葉很有興趣，但一般人其實都喝不太出來細節啦哈」、「喜歡濃厚茶味的人應該可能會喜歡，茶香是有很特殊啦！聽說雪珠是招牌，只是有雪珠的我買不起」。
其中，還有網友分享菜單，並指出該店總店位於新北新莊，價位較便宜，沒有像竹北遠百的價錢一樣高，像是總店最便宜的烏龍茶一杯55元，最貴的人蔘奶烏一杯245元，但相同商品在竹北遠百卻是365元，直接漲了120元。（編輯：郭佩蓉）