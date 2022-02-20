NBA／無人滿分！灌籃大賽星光黯淡 Toppin奪得冠軍
2022年NBA全明星賽灌籃大賽，來自紐約尼克的Obi Toppin在決賽憑藉著拿手的胯下換手灌籃絕技，擊敗金州勇士前鋒Juan Toscano-Anderson，成為新科的灌籃王。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-20 12:35:17
本屆灌籃大賽分兩輪進行，共有4人參加，魔術新星Cole Anthony第一輪得40分，第二輪連續三扣失利，右手拇指還受傷，最終只能放棄。而被認為是奪冠熱門的火箭年輕好手Jalen Gree，多次嘗試高難度動作不成功，只得到83分。
Anderson首輪第一個動作請隊友Andrew Wiggins幫忙，他成功飛越後者拿到44分，第一個動作則得到了43分；Toppin第一扣同樣是飛躍人的戲碼，但還加上換手動作，第二扣胯下換手背扣，各得到44分和46分。
決賽Andreson分別致敬兩個前輩Vince Carter把手腕塞進籃框灌籃以及Jason Richardson從籃框後面反扣，但兩灌都沒能成功，總共只有69分。Toppin第一灌嘗試未果後臨時改動作，打板胯下灌籃得到45分，第二灌則是拿到47分，順利奪冠。
今年灌籃大賽許多好手選擇不參加，因此參賽陣容星光不是那麼足，而這一次的表演也確實有些平淡，4位選手皆未能拿到滿分。