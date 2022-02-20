NBA／Wade只給灌籃大賽「6」分 KD帶傷參戰也能奪冠
NBA全明星周，灌籃大賽今(20)日登場，但最後沒出現任何一個滿分灌籃，讓各位看官大失所望，場邊觀賽的前球星「閃電俠」Dwyane Wade只給了「6」分，還有人標記Kevin Durant，帶傷參加也能奪冠。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-20 13:10:50
本屆灌籃大賽由尼克23歲大前鋒Obi Toppin，以胯下換手打板灌籃得到47分，拿下冠軍。不過令人尷尬的是，本屆灌籃命中率超低，火箭菜鳥榜眼Jalen Green首扣嘗試了9次，美媒更吐槽本屆只有3成命中率，還不如三分球大賽。
比賽結束後，鏡頭給到場觀的Wade，一開始他拿著印有9分的紙，隨後把紙倒過來，只給了6分，KD的音樂人好友Eddie Gonzalez還標記KD，「我告訴你可以參賽，你一定是冠軍。」KD用了自己灌籃後的表情圖回應。
本屆灌籃大賽星光黯淡，新秀們表現也未讓人驚豔，導致不少人覺得失望，紛紛回顧起往年紀錄，近年最令人難忘的就屬2016年的史詩級對抗，爵士球星Donovan Mitchell也標記兩位當事人Aaron Gordon、Zach LaVine直呼，兩人把灌籃大賽毀了，因為把標準拉太高了。