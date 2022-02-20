棒球／打給天上的母親看　陽明高中隊長余梓銘盼擠進職棒

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「有時候在場上真的會有點腦衝，但當捕手要比投手冷靜，經過教練不斷提醒現在有比較好。而且教練很信任我們，比賽的關鍵時刻和其他球隊不同，是我自己配球，接下來希望在木棒聯賽打出好成機，接續到玉山盃拿個人獎、進中華培訓隊。」余梓銘說出近期目標。
進入職棒窄門幾乎是所有選手的目標，余梓銘當然也不意外。他透露和味全龍捕手蔣少宏私下相當熟悉，雖然蔣少宏建議余梓銘念完大學在參與選秀，但余梓銘自己卻認為有機會的話，早點進入職棒更有優勢，除了想打出成績功成名就外，余梓銘背後更有洋蔥故事。
事實上余梓銘會打棒球和母親也有關，甚至為了捕捉余梓銘在場上的身影，母親還特地買相機、學拍照，但遺憾的是，母親在余梓銘國小時離開人世，為此他也低潮了很長一段時間。
「每天都很想祂...很長一段時間才走出來，因為想到為了媽媽不能放棄棒球這條路，祂在天上應該也會想看我打出好成績。只要有時間，我都會去慕前禱告，比賽前也會往天空看，也會對著心裡講不能說的話，希望能給我更多能量，也讓我走出那種感覺。」余梓銘說道。
如今高三的余梓銘在高中期間已拿2座個人獎項，他希望只要進入職棒，有好的資源一定會更進步，即使選秀沒上也願意接受自主培訓等各種方法進入職棒窄門，希望自己的棒球生涯不留下悔恨，拚出成績給天上的母親見證。