6大「馬路三寶」行為！冠軍人神共憤：駕照是雞腿換的嗎?
上月北市環東大道發生一起離奇車禍，因肇事車主逆向開上高架道路，導致無辜重機騎士被撞飛身亡，引發民眾強烈憤怒。其實路上汽機車越來越多，「三寶」駕駛最讓人頭疼之處，就在於欠缺行車觀念，而且不遵守交通規則亂開亂騎，造成自己與他人的危險。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤最近3個月內「汽機車駕駛」話題的網路聲量表現，分別找出汽機車6大NG駕駛行為，排名第1討論度最高的就是「逆向行駛」，另外「闖紅燈」及「路邊違停」則分居汽機車的第2及第3位，提醒大家開車騎車上路千萬要注意。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-20 13:21:57
調查發現無論汽車或機車，「逆向行駛」都是最受民眾撻伐的行為，多數人都認為「不會開車就不要開，怎麼可能逆向這麼一大段路都不知道」，還有人覺得「逆向就不要硬開，先暫停路邊才對」，「這種人根本不配開車，駕照不知道是不是拿雞腿換的」。很多網友都提醒，如果不慎逆向要保持冷靜，先停在路邊不可再移動，打開雙黃燈示警，再報警請警察協助引導，以免為害到用路人安全。而根據《道路交通管理處罰條例》第45條規定，逆向行駛可開罰600元以上到1800元以下罰鍰。
而「路邊違停」分別位居汽車第2位、機車第3位，由於日前立法院修法不再開放民眾檢舉「路邊違停」，引發了民眾熱議，痛批「根本變相開放違停？」，但也有人認為「很多檢舉魔人連續檢舉，短時間被開太多罰單對一般家庭吃不消」等等。另外包括「闖紅燈」、「不打方向燈」、「開車玩手幾」、「開車龜速」等分別位居汽車NG行為第3到第6位。
至於機車方面，「闖紅燈」相較於違規停車竟然高居第2位，很多人批評實在太危險，尤其晚上視線不佳，看不見機車突然闖紅燈，很容易發生意外。另外也有網友分享家附近很多老人超愛紅燈右轉，「每次都被嚇到」。其他包括「騎車龜速」、「衝出向口」、「騎車玩手幾」等分居第三到第六位。「衝出巷口」及「騎車玩手機」等危險行為經常招來民眾怒氣，「很多機車會突然衝出巷子，都不會放慢速度」，提醒機車騎士行駛小巷子時還需放慢速度、留意來車，也有網友分享「之前看到有人邊騎車邊抓寶，超危險」，引發廣大民眾迴響，並提醒「現在等紅燈也不能看手機，會有警察開罰」。