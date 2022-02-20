周揚青開箱千萬豪宅 健身房「高科技設備」讓人看傻眼
大陸網紅周揚青擁有甜美外表、火辣身材，深受網友喜愛，日前她曾表示自己在2020年生日時，受到父親贈送的精緻別墅豪宅， 近日她應粉絲要求公開內部裝潢，超豪華的設備讓大家驚呆。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-20 13:27:23｜2022-02-20 13:27:28
周揚青17日在小紅書更新貼文，分享家中健身房的Room Tour影片，可以看見她家中除了有超大的健身房外，裡面更設有瑜珈空間以及「高科技健身鏡」，只要用手觸控面板選擇課程，就能跟著鏡中的教練一起做動作，還有另外一區按摩椅區，沙發可以180度平躺深度按摩，她表示自己工作完就很容易躺在上面睡著。
周揚青公開健身房後，有網友找到她介紹的器材價格，運動魔鏡大約是台幣4萬元，而按摩椅則要價台幣超過21萬元，高級配置相當驚人，周揚青也強調自己家中的設備都是實在購買的，沒有任何商業配合。
事實上，周揚青因和羅志祥有段情，在台灣知名度才如此高，兩人分手後她的感情現況也備受關注，而羅志祥去年宣告復出，直到現在活躍在社群平台上，還推出新歌、到外地表演，周揚青從「毀滅式分手」後再也沒提過羅志祥的事，也正是因為如此，羅志祥才能復出順利。（編輯：薛羽彤）