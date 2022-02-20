凍齡美魔女！55歲溫碧霞居家健身 小露蠻腰狀態超逼人
香港女星溫碧霞現年55歲，身材仍維持良好，早年還有「性感美女」的稱號。近日，她在微博PO出居家健身照，透露自己在家認真做運動，增強抵抗力對抗疫情，纖細小蠻腰引起網友熱烈討論。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-20 14:40:17
香港疫情爆發，每天都上千例確診，眾人幾乎不敢出門。溫碧霞近日曬出在家做運動的照片，寫上「請大家跟我一起動起來，健康第一，我們一起努力對抗疫情，一起加油」，照片中她頭綁兩隻麻花辮，舉手投足伸展身體，露出纖細小蠻腰，讓人驚呼55歲的她，身材還維持相當不錯，臉上氣色也是容光煥發。
溫碧霞健身照曝光後，引起許多網友讚嘆，「這麼多年過去了，溫碧霞還是如少女般美麗動人」、「姐姐狀態也太好了吧，這個身材我真的羨慕了」、「哇霞姐這身材太令人羨慕了」、「一路美過來！至今對圓月彎刀記憶猶新」、「姐姐好自律啊，這身材絕了啊，我也要健身」、「姐這個身材保持的是真的很不錯」。（編輯：薛羽彤）
※【NOWnews 今日新聞
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