哈士奇充當「貓爸爸」練脾氣！肉身變床墊 無奈臉超爆笑
貓咪和狗狗也能和平相處！日本大阪一名飼主日前救了一隻西伯利亞哈士奇，並將牠帶回家中照顧，不過飼主家裡原本就有4隻貓咪，起初還有些擔心，不過哈士奇脾氣超好，乖巧可愛，也成功擄獲家中「4名小主人」的芳心，不僅將牠當溫暖的床墊躺下，甚至還幫牠舔毛，就像把牠當成「爸爸」一樣，模樣相當可愛。
編輯中心/綜合報導
2022-02-20 14:47:33
從影片中可以看到，這隻西伯利亞哈士奇個性相當活潑愛玩，在雪地裡開心地翻滾；而畫面一轉，映入眼簾的則是在家中的景象，兩隻貓咪直接窩在哈士奇旁邊舔身體，看起來一點也沒有相處上的問題。
接著，畫面又轉到只剩一隻貓咪窩在哈士奇身邊，但不斷舔、咬著哈士奇，沒過一會兒哈士奇似乎痛得受不了，才低吼了一聲，也讓貓咪嚇得躲在紙袋裡不敢動彈，但哈士奇也沒有再繼續追究，可見脾氣也被家中4位小主人磨得特別好。
不管是窩在一起睡覺，還是被貓咪舔毛，哈士奇都一臉無奈，躺在那邊任貓主人擺布，像極了任勞任怨的「爸爸」；而飼主也表示，其實不僅哈士奇是救回來的，4隻貓咪也一樣，並且從小照顧到大，「我和他們每天一起睡覺，他們都很乖」，只不過家中已經有5個毛小孩，也讓飼主說「目前應該沒有要再收養啦」。（編輯：郭佩蓉）