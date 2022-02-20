HBL／克服高度差！北一女爆冷勝淡商　隊史首度小組第一

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接著兩隊進入到拉鋸的局面，此時黃子芸和宋瑞蓁挺身而出，連得8分助球隊再度拉開到7分領先，淡商趙云楓4罰2中；最後33.6秒北一女領先5分，彭詩婷切入再拿2分，讓球隊鎖定勝利。
北一女這一場籃板以42:38優於淡商，另外還有22次抄截，宋瑞蓁這一場維持這幾場絕佳的狀態，砍下全場最高26分，王詩涵攻下15分，康奕喬13分，蔡佑蓮10分。
兩隊上一次在聯賽交手已經是遠在去年8強的事了，當時北一女輸了20分之多。不過時隔一年，球隊新進的幾名高一球員的身高不錯，已經能和淡商長人陣進行抗衡，此役黃子芸和米靖恩都有精彩的發揮。
賽後北一女教練駱燕萍表示，今天面對區域防守球隊有做出調整，也告訴球員要去突破聯防，讓自己更進一步。也透露此役有讓兩名高一中前鋒多打，「現在球隊已經可以克服高度困難，只要踩對點，就能守下來。」
而做為新人后的熱門人選，黃子芸賽後笑說自己高一進來時就發願要擊敗淡商，今天面對蕭豫玟，自己雖然知道是重責大任，但也很期待和她交手，「這一場我覺得我守得還不錯，但是一些踩點還是沒做好，讓他輕易的拿到球。」
「剛剛有聽到我們好像是隊史第一次分組第一，小駱姊很開心。」而談到爭取個人獎項，黃子芸謙遜的表示，其他隊也有很多高一球員發揮出色，而且隊友米靖恩也很有機會。