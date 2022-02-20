COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

HBL／克服高度差！北一女爆冷勝淡商　隊史首度小組第一

▲北一女中主控宋瑞蓁。
▲北一女中主控宋瑞蓁。

記者黃建霖/新北報導

2022-02-20 14:39:59

HBL高中籃球聯賽今(20)日進行8強階段最後一日的比賽，北一女中和淡水商工正面對決，爭取小組第一的位置。最終「小綠綠」靠著團隊攻防兩端的精采發揮，最終以92:88贏球，隊史首次首度以女子組第一晉級。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北一女這場發揮出色，第三節還曾領先到12分，不過淡商憑藉著禁區優勢慢慢打回，末節韓汛跳投完成「三分打」讓兩隊縮小到只剩2分，之後李恩芯快攻上籃讓淡商取得領先。

接著兩隊進入到拉鋸的局面，此時黃子芸和宋瑞蓁挺身而出，連得8分助球隊再度拉開到7分領先，淡商趙云楓4罰2中；最後33.6秒北一女領先5分，彭詩婷切入再拿2分，讓球隊鎖定勝利。

北一女這一場籃板以42:38優於淡商，另外還有22次抄截，宋瑞蓁這一場維持這幾場絕佳的狀態，砍下全場最高26分，王詩涵攻下15分，康奕喬13分，蔡佑蓮10分。

兩隊上一次在聯賽交手已經是遠在去年8強的事了，當時北一女輸了20分之多。不過時隔一年，球隊新進的幾名高一球員的身高不錯，已經能和淡商長人陣進行抗衡，此役黃子芸和米靖恩都有精彩的發揮。

賽後北一女教練駱燕萍表示，今天面對區域防守球隊有做出調整，也告訴球員要去突破聯防，讓自己更進一步。也透露此役有讓兩名高一中前鋒多打，「現在球隊已經可以克服高度困難，只要踩對點，就能守下來。」

而做為新人后的熱門人選，黃子芸賽後笑說自己高一進來時就發願要擊敗淡商，今天面對蕭豫玟，自己雖然知道是重責大任，但也很期待和她交手，「這一場我覺得我守得還不錯，但是一些踩點還是沒做好，讓他輕易的拿到球。」

「剛剛有聽到我們好像是隊史第一次分組第一，小駱姊很開心。」而談到爭取個人獎項，黃子芸謙遜的表示，其他隊也有很多高一球員發揮出色，而且隊友米靖恩也很有機會。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀