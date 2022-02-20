香港疫情大爆發！郭富城、鄭秀文伸援手 共捐7000組快篩
全球疫情持續升溫，其中香港的確診人數不斷攀升，單日確診人數高達6000名，醫療系統壓力大，使得香港民眾憂心忡忡，也因為這個原因，許多香港藝人紛紛在此時伸出援手，捐贈許多物資，許冠傑、郭富城也各捐了2000組的快篩試劑、鄭秀文則是捐5000組快篩試劑。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-20 14:48:52
據港媒報導，郭富城在疫情期間曾經舉辦慈善直播，募款幫助舞蹈員、電影幕後工作者抗疫，許冠傑也曾開網路直播為大家打氣，近來變種病毒侵襲香港，兩人也再度伸出援手，各自捐贈了2000組新冠病毒快篩試劑，希望能將這些物資趕緊送給慈善機構、市民使用。
引人注意的是，除了許冠傑、郭富城外，鄭秀文昨（19）日晚特別致電給鄭丹瑞主持的節目《健康旦》，表示在看節目時，希望也能盡一己之力，透過節目捐出5000組新冠病毒快篩試劑，身體力行支持香港抗疫。
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