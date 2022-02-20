中俄聯手戰略聯盟 美議員：烏克蘭危機替北京帶來2優勢
烏俄地緣政治局勢持續緊張，美國總統拜登有意與俄羅斯談判並稱俄羅斯有可能隨時入侵烏克蘭，對此共和黨聯邦參議員受訪時提到，由此可看出俄國與中國的關係已跳脫傳統聯盟，自北京角度來看烏克蘭危機使美國對中國的注意轉移，危機也讓北京能觀察全球政局對於強國入侵弱小鄰國的反應。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-20 15:05:39
美國共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）17日在節目受訪時表示，莫斯科與北京的關係跳脫了傳統的「外交聯盟」進化成「戰略聯盟」，讓蒲亭滿意的是過去為防止北京入侵，莫斯科需花費大量的軍隊在與中國接壤的西伯利亞地區駐紮，如今中俄關係友好，蒲亭得以將軍對調播至白俄羅斯與烏克蘭一帶。
盧比歐認為，以中國的角度來看，烏克蘭危機長期下來是一場對北京的勝利，因為烏俄的緊張關係成功轉移了美國對中國的注意力，甚至讓全球都分散了對中國的注意力。此外，北京也得以趁這個機會好好觀察烏克蘭危機，觀察當一個世界強權入侵弱小鄰國時，國際會如何反應、施加制裁，藉此事先做好準備應對國際的報復。
不過他也強調，中國藉烏俄危機逃離國際焦點的局勢，並不意味著北京就會在下個月或甚至在2022年內打算進犯台灣；然而北京仍有可能在2030年結束以前，對台灣展開進犯行動。