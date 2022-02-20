《金魚妻》渣夫浴室激戰6小時 「1日啪3次」累到無話說
Netflix日劇《金魚妻》挑戰人妻不倫題材，開播前就因超狂尺度引發熱議，果然全集8集釋出後，讓粉絲看得臉紅心跳，昨（19）日已衝上平台台灣熱門排行冠軍，其中主演之一的安藤政信就透露，浴室激戰那場戲幾乎全裸拍了6小時，且一天大約要拍3場性愛戲，最後都累到說不出台詞。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-20 15:37:36
《金魚妻》以住在頂樓的6位出軌人妻為主角，通過她們的外遇戀情，揭開對婚姻的思考。劇中有許多18禁大膽情慾畫面，尺度之大，令人咋舌。安藤政信飾演渣夫，表面上和篠原涼子是恩愛夫妻，私底下卻家暴老婆，偷吃公司女員工，開頭就上演5分鐘浴室激戰，全裸鏡頭讓身體曲線一覽無遺，加上雙手揉胸的激情場面，大破日本影集尺度。
至於為何要以「金魚」來比喻這些妻子？除了劇集一開始提到一位神婆，建議6位人妻想要改善自己與老公的關係，可以試著養金魚，因為夫妻雙方如果有共同飼養和關心的東西，關係就會變得親近起來。劇情講述6位女性，分別擔任不同性格的妻子，包括金魚妻、外包妻、便當妻、陪跑妻、頭痛妻、裝潢妻等等，她們都是婚姻不幸福的女人，而且最終都因為丈夫而越界，走上了出軌的道路。（編輯：薛羽彤）