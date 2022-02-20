高雄連2日+0　陳其邁：疫情可控制範圍但不能鬆懈

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在各篩檢站方面，科技廠國巨從18日到20日3天採檢1705人、鳳山社區篩檢站從14日到20日採檢9975人、岡山社區採檢站從10日到15日採檢10593人，總共採檢22273人，目前皆無陽性個案出現。
針對中油大林廠日前有3名員工確診，中油將黃區20名匡列自主健康管理員工，安排到楠梓中油宏毅社區教員公寓暫居，門口還貼了「防疫旅館」字樣，引發居民恐慌發起抗議。衛生局簡技潘炤穎也表示，暫居宏毅社區教員公寓的20名員工，在2月15日、17日及19日三次PCR採檢都陰性，為黃區「自主健康管理」對象，非居家檢疫或隔離者。所以這個場所並非做「防疫旅館」使用，中油高規格防疫，展現自律，社區風險極低，民眾可以放心。
陳其邁指出，高雄市疫情指揮中心與高雄的國營事業包括董事長、防疫工作業務負責人，已經開過4次以上的專家會議，並由四大醫學中心感控專家來輔導落實防疫。加速盤點，分艙分流都有落實。
陳其邁也呼籲，染疫不是任何人的錯，不要標籤化，不要有歧視的做法，要感謝他們居家隔離，不然社區就會有風險。他也特別謝謝居家隔離者，配合政策，犧牲自由。
陳其邁也表示，現在是二級，要控制更好，就要加強管制，大家千萬不要將居家隔離標籤化，但居家隔離民眾要特別注意，不可擅自外出，房門保持緊閉，每日早晚量體溫，紀錄健康狀況，將手機保持開機狀態，房間對外窗戶開窗通風，開門取餐及放置垃圾皆應戴口罩，清洗餐盤、衣服等居家事項應自理。垃圾應打包完整、綁妥密封。若有發燒、喉嚨痛、流鼻水、咳嗽、嗅味覺異常、腹瀉、呼吸困難等症狀，應主動聯繫防疫單位。達規定天數進行家用快篩篩檢。
陳其邁也認為，因為Omucron輕症化、流感化，很難避免社區化，所以打疫苗最有效 ，目前高雄市疫苗覆蓋率第三劑35.43%，希望能達到50%，拜託市民都去施打，2/21-2/26都有疫苗接種站，請大家踴躍前往預約登記，建立群體保護力，是市府正在努力的地方。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。