《黃金歲月》寒流山區拍重頭戲　女星氣喘發作突暈倒

民視八點檔《黃金歲月》劇情如火如荼展開，上週劇情苗真飾演的正宮家佳發現丈夫駿生（王燦飾演）跟閨蜜雪琴（羅巧倫飾演）外遇的事情，傻萌的家佳竟想出跟駿生到山區的渡假村旅行，就可以修補夫妻之間的關係；一心想破壞家佳跟駿生感情的雪琴，也偷偷跟著一起去渡假村，沒想到家佳即將遇到險境，摔落山谷。日前演員王燦、江俊翰、楚宣、羅巧倫、苗真、賴慧如在低溫9度及豪雨之下，特別在山區拍攝重頭戲，大家都在嚴峻的情況下完成了不可能的任務。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-21 02:00:00
藝人苗真表示那天剛好適逢低溫，加上天氣下著毛毛雨，大批人馬在拍攝過程更加嚴峻，但因為造型的關係，穿著俐落的衣服，只能偷偷塞保暖包跟發熱衣來拍攝，只是全身躺在滿是泥濘的土上，讓她直呼「成就解鎖」，因為現實生活中根本不可能穿漂亮衣服躺在路邊，只是現場風雨很大，頭被冷風吹到痛，只好吃止痛藥來應急，貼心的劇組有找好休息區，以及薑茶跟暖暖包，讓大家拍攝空檔都能個躲風避雨。
王燦表示每一次外景拍攝都覺得大家太厲害了，除了外景團隊每個人都分工明確，苗真跟羅巧倫也很敬業仍穿漂亮的戲服亮相，只是因為陰雨綿綿，所以大家在山上都是踩在泥濘中完成，讓他直讚兩位女神真的敬業又又實力，拍攝過程也很少NG，一氣呵成的完成這場重頭戲。
劇中飾演賴慧如丈夫的江俊翰，因為擔心賴慧如他們閨蜜之旅有起變化，特別偷偷跟著他們上山，沒想到遇到險境，直擊家佳摔落山坡區，要去搶救她，江俊翰表示這一場重頭戲大家踩在泥濘的山坡上拍攝，為了不同的角度來回拍了好幾次，結果有一次沒有抓穩樹幹而不小心滑落，好在現場有一整排工作人員拿海綿墊防護，才有驚無險。
而拍攝前兩天剛好江俊翰跟賴慧如都預約疫苗注射，拍攝過程還要隨時注意身體變化，沒想到等移機器的同時，賴慧如突然暈倒，嚇壞所有工作人員，好在大家緊急應變，有些人拿保暖衣物，有些人拿塑膠袋讓她可以順利換氣，賴慧如表示自己有氣喘，但那天拍攝忘記帶出門，加上自己有懼高症，所以可能一時嚇到，才會氣喘發作，好在劇組第一時間應變讓她恢復狀態，她說不過這證明這場重頭戲真的是劇組每個人嘔心瀝血的作，一定要好好鎖定播出。（編輯：薛羽彤）